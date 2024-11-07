Statul oferă 780 milioane de euro pentru construirea a 33 km de autostradă, lângă Pașcani!

Trei oferte au fost depuse pentru atribuirea contractului de proiectare şi execuţie aferent primului lot al Autostrăzii A7 din judeţul Iaşi, Paşcani - Roşcani, care face legătura cu Suceava. Contractul pentru lotul de 33 km are o valoare de maximum 3,88 miliarde lei fără TVA, echivalentul a peste 780 milioane de euro, ceea ce reprezintă 23,6 milioane de euro pe km!

Cele trei oferte au fost depuse de Asocierea SA&PE Construct SRL - Spedition UMB SRL - Tehnostrade SRL (România), Asocierea Danlin XXL SRL (lider) - Intertranscom Impex SRL (România) și de către o firmă din Italia, Webuild SPA - Milando.

Contractul prevede construcţia a 33 km lungime traseu, două viaducte, din care unul care va traversa râul Ruja (604 m) şi unul care va traversa pe o lungime de 1049 metri DJ208 şi CF517; un pasaj peste pârâul Pulpa, cu complexitate ridicată şi o lungime de 868 m; patru parcări de scurtă durată; două spaţii de servicii; infrastructură pentru spaţii de încărcare a vehiculelor electrice.

De asemenea, vor fi trei noduri rutiere: un nod rutier Roşcani, cu descărcare în DJ 208C, al doilea nod rutier va fi între Tătăruşi şi Heci, la intersecţia cu DJ 208F (Fântâna Mare - Heci - Lespezi). Cel de-al treilea nod rutier va fi Dolhasca, la conexiunea cu DJ 208I (Siliştea Nouă - Budeni).

Durata contractului va fi de 30 luni, din care 6 luni pentru etapa de proiectare şi 24 luni pentru etapa de execuţie, iar finanţarea acestuia de maximum 3,88 miliarde lei, fără TVA, este asigurată din fonduri europene nerambursabile prin cadrul Programului Transport 2021-2027. „Mă bucură să văd progresele pe care le înregistrează proiectul autostrăzii care va asigura conexiunea cu nordul ţării. Îi mulţumesc colegului meu Irinel Ionel Scriosteanu pentru prioritizarea proiectului şi a tuturor investiţiilor din regiunea de Nord-Est. Împreună, vom reuşi să construim infrastructura de care Moldova noastră are nevoie”, a declarat preşedintele Consiliului Judeţean, Costel Alexe.

Autostrada Paşcani - Suceava va avea o lungime totală de aproximativ 62 km, este împărţită în două loturi, iar traseul acesteia traversează judeţele Iaşi, Botoşani şi Suceava. Laura RADU