Statul plătește 15.000 de lei pentru fertilizare in vitro!

Un anunț care poate schimba destinul a zeci de familii ieșene și rescrie viitorul demografic al zonei: statul intră direct în lupta cu una dintre cele mai dureroase și tăcute probleme ale societății – infertilitatea.

Guvernul a aprobat un program național de fertilizare in vitro pentru perioada 2026–2030, o inițiativă care promite să deschidă ușa speranței pentru mii de cupluri și femei singure care, până acum, priveau neputincioase către costuri imposibile și liste de așteptare interminabile.

În spatele acestui program se află o realitate dură: între 10% și 15% dintre cuplurile aflate la vârstă reproductivă din România se confruntă cu infertilitatea. Un procent uriaș, care înseamnă, de fapt, sute de mii de povești de viață blocate între speranță și dezamăgire.

Și totul se întâmplă pe fondul unei prăbușiri demografice alarmante. Datele Eurostat arată că rata fertilității a scăzut drastic, iar România a înregistrat cea mai abruptă cădere din Uniunea Europeană: de la 1,54 copii pe femeie în 2023 la 1,39 în 2024. O scădere care nu mai este doar statistică, ci devine o problemă de securitate națională.

În acest context, programul lansat de Guvern capătă o dimensiune strategică.

Sprijinul este unul concret și, pentru mulți, decisiv: 15.000 de lei pentru fiecare beneficiar, sub formă de vouchere digitale. Din această sumă, 5.000 de lei sunt alocați pentru tratamente medicamentoase, iar 10.000 de lei acoperă procedurile de fertilizare in vitro.

Un detaliu esențial: ajutorul este neimpozabil și poate fi acordat de până la trei ori aceleiași persoane. Practic, statul nu mai oferă doar o șansă — oferă mai multe încercări reale într-o luptă care, de cele mai multe ori, nu se câștigă din prima.

Cine poate beneficia? Spectrul este mai larg decât în programele anterioare: cupluri infertile, indiferent dacă sunt căsătorite sau nu, dar și femei singure, cu vârste între 24 și 42 de ani. O deschidere care reflectă schimbările sociale și realitățile actuale.

Înscrierea se va face online, printr-o platformă dedicată, iar normele metodologice urmează să fie publicate în maximum 90 de zile. Asta înseamnă că mecanismul este încă în construcție, dar direcția este deja clară: acces mai simplu, proceduri digitalizate, eliminarea birocrației excesive. Nicoleta ZANCU