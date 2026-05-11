Statul plătește zeci de milioane de lei pentru îngrijirea ieșenilor la domiciliu

Sistemul medical continuă să mute tot mai multe servicii în afara spitalelor, iar îngrijirile medicale la domiciliu devin unul dintre domeniile cu cea mai rapidă creștere din sănătate.

Datele aferente anului 2025 arată o majorare spectaculoasă a sumelor alocate pentru acest tip de asistență medicală, semn că tot mai mulți pacienți aleg sau sunt nevoiți să fie tratați acasă.

Doar anul trecut, creditele bugetare aprobate pentru servicii și îngrijiri medicale la domiciliu au fost de 19,53 milioane lei, în timp ce creditele de angajament au depășit 19,65 milioane lei.

Practic, aproape întreaga sumă aprobată a fost și cheltuită. Până la 31 decembrie 2025, plățile efective au ajuns la 19,529 milioane lei, ceea ce înseamnă un grad de execuție bugetară aproape perfect: 99,99%.

Cheltuielile, salt de 25,05% într-un singur an

Această rată extrem de ridicată de utilizare a fondurilor arată că serviciile de îngrijire la domiciliu au devenit esențiale pentru sistemul medical, mai ales în contextul îmbătrânirii populației, al numărului tot mai mare de pacienți cronici și al presiunii uriașe asupra spitalelor.

Comparativ cu anul 2024, creșterea este una spectaculoasă. Cheltuielile sunt mai mari cu peste 3,9 milioane lei, adică un salt de 25,05% într-un singur an.

Este una dintre cele mai mari creșteri procentuale înregistrate în domeniul serviciilor medicale finanțate public și confirmă tendința accelerată de transfer al actului medical către zona de îngrijire la domiciliu.

Datele lunare arată fluctuații importante pe parcursul anului, însă trendul general este clar ascendent.

Primele luni au pornit de la valori de aproximativ 1,3 – 1,5 milioane lei lunar: ianuarie: 1,536 milioane lei, februarie: 1,363 milioane lei, martie: 1,389 milioane lei.

Ulterior, sumele au început să crească, în mod constant: aprilie: 1,733 milioane lei, mai: 1,581 milioane lei, iunie: 1,529 milioane lei, iulie: 1,677 milioane lei, august: aproximativ 1,685 milioane lei, septembrie: 1,609 milioane lei, octombrie: 1,711 milioane lei, noiembrie: 1,778 milioane lei.

Luna decembrie a adus vârful absolut al anului, cu aproape 1,94 milioane lei plătiți pentru îngrijiri și servicii medicale la domiciliu.

Îngrijirile la domiciliu devin un pilon tot mai important al sistemului sanitar

Creșterea puternică din ultimele luni sugerează atât o cerere mai mare pentru astfel de servicii, cât și o presiune tot mai mare asupra rețelei clasice de spitale și unități medicale.

Deși ponderea acestui sector în totalul plăților pentru materiale și servicii medicale este încă relativ redusă - aproximativ 0,59% - ritmul de creștere indică faptul că îngrijirile la domiciliu devin un pilon tot mai important al sistemului sanitar.

Specialiștii din domeniu spun că serviciile medicale la domiciliu sunt tot mai căutate mai ales de pacienți vârstnici, persoane cu boli cornice, pacienți imobilizați, persoane aflate în recuperare după intervenții chirurgicale, bolnavi oncologici, pacienți care necesită monitorizare permanentă fără internare continuă.

În plus, tratamentul la domiciliu este considerat mai puțin costisitor decât spitalizarea clasică și reduce aglomerarea unităților medicale, motiv pentru care autoritățile sanitare încearcă să extindă acest model de îngrijire.

Creșterea de peste 25% într-un singur an arată însă și presiunea uriașă care se acumulează asupra bugetului sănătății, într-un context în care România se confruntă simultan cu deficit de personal medical, îmbătrânirea populației și explozia numărului de pacienți cu afecțiuni cronice. Nicoleta ZANCU