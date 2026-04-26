Strivit de un acoperiș luat de vânt, un bărbat a murit la Huși

Moldova a fost lovită, duminică, 26 aprilie 2026, de una dintre cele mai violente episoade de vânt din această primăvară. Județele Iași, Vaslui, Botoșani și Galați, alături de zone joase din Suceava, Neamț, Bacău și Vrancea, s-au aflat sub cod portocaliu de vânt puternic, cu rafale anunțate de meteorologi de 70–90 km/h. Avertizarea a fost valabilă între orele 12:00 și 18:00, în timp ce, la nivel național, cea mai mare parte a țării s-a aflat sub cod galben până la ora 21:00.

Cea mai gravă situație a fost raportată în municipiul Huși, județul Vaslui. Potrivit informațiilor transmise de autorități, peste 150 de metri pătrați din acoperișul unui bloc s-au desprins din cauza rafalelor și au căzut peste o persoană aflată în zonă. Bărbatul a fost găsit inconștient, în stop cardio-respirator. Echipajele medicale au început imediat manevrele de resuscitare, însă victima a fost declarată decedată. În urma incidentului au fost avariate și mai multe autoturisme parcate în apropiere.

Tragedia de la Huși a arătat cât de periculoase pot deveni, în doar câteva minute, elementele aparent stabile ale clădirilor: acoperișuri, panouri, bucăți de tablă, ornamente sau fațade deteriorate. În condiții de cod portocaliu, vântul nu mai înseamnă doar disconfort, ci risc direct pentru pietoni, șoferi și locatarii blocurilor vechi sau ai imobilelor cu lucrări neconsolidate.