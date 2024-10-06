Studenţi ai UMF Iaşi, finalişti ai primului Hackathon de nefrologie din România

* aceștia îşi vor prezenta ideile inovatoare în cadrul Congresului Naţional de Nefrologie, Ediţia a XIII-a, organizat de Societatea Română de Nefrologie, în perioada 10-12 octombrie, la Cluj-Napoca

Au fost selecţionate cele trei echipe finaliste ale Hackathonului pentru domeniul nefrologiei - NefroHackathon, organizat de Centrul de Inovare şi Transfer Tehnologic MAVIS din cadrul Universităţii de Medicină şi Farmacie „Grigore T. Popa” din Iaşi. „Primul Hackathon-ul de Nefrologie din România - un proiect al CTT MAVIS, a adunat, începând cu luna februarie, studenţi şi profesionişti pasionaţi de domeniul sănătăţii rinichiului, oferindu-le o platformă pentru a dezvolta soluţii inovatoare care pot avea un impact semnificativ asupra acestui domeniu. Pe parcursul competiţiei, au fost organizate ateliere de lucru prin care participanţii şi-au pre-validat ideile prin interacţiuni cu experţi din domeniul medical”, a explicat conf. univ. dr. Ionuţ Nistor, coordonator CTT Mavis.

Din cele trei echipe fac parte echipa NefroLife, cu un proiect inovator privind dezvoltarea unui concept inovator de nanodializor pentru dializă, utilizând nanoboţi.

Echipa CEMEX, împreună cu Institutul „Petru Poni”, cu un concept de dispozitiv de plasmafareză în miniatură şi sistem pentru schimbul terapeutic de plasmă ce a fost utilizat pe modele de rozătoare mici.

O altă echipă Nephro-N, este alcătuită din studenţi de la Universitatea de Medicină şi Farmacie „Carol Davila” din Bucureşti, Universitatea Politehnica Bucureşti şi Universitatea din Loughborough, Marea Britanie, cu o propunere axată pe dezvoltarea unei aplicaţii web care, prin calculul macronutrienţilor şi micronutrienţilor, să genereze o dietă personalizată pe profilul biologic al fiecărui pacient cu boală cronică de rinichi, foplosind softuri de inteligenţă artificială şi machine learning.

Studenţii finalişti îşi vor prezenta ideile inovatoare în cadrul Congresului Naţional de Nefrologie, Ediţia a XIII-a, organizat de Societatea Română de Nefrologie, în perioada 10-12 octombrie, la Cluj-Napoca. Laura RADU