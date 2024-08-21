Inedit! Un muzeu din Iași își plantează propria pădure
Studenți UAIC, medaliați la o prestigioasă competiție

Doi studenți de la Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iași (UAIC) au obținut 2 medalii, una de aur și una de bronz, la International Mathematics Competition for University Students (IMC) 2024, una dintre cele mai prestigioase competiții de matematică din lume destinate studenților.        

Evenimentul a avut loc în Bulgaria, și a reunit participanți de la universități de renume, precum Ecole Politechnique Paris, Ecole Polytechnique Lausanne (EPFL), Universitatea Tehnică din Barcelona, Universitatea Warwick, Universitatea din Sao Paulo, Universitatea din Padova. În total, în cadrul competiției, au participat 401 studenți din 60 de țări. Studenții au avut astfel ocazia de a-și testa cunoștințele matematice și creativitatea în găsirea de soluții ingenioase la 10 probleme în cele două zile de concurs.

UAIC a fost reprezentată cu succes de doi studenți de excepție care au obținut rezultate remarcabile.

Mihaela Hudișteanu, studentă la Facultatea de Informatică (anul III) și Facultatea de Matematică (anul II), a câștigat medalia de aur, iar Alin Ciornei, student la Facultatea de Matematică (master I), a obținut medalia de bronz.

Medalia de aur obținută obținută de Mihaela are la bază un punctaj record, cel mai mare punctaj pe care l-a obținut un student din Iași la această competiție, al doilea punctaj fiind al tânărului cercetător Ovidiu Avădanei (doctorand al Universității Berkeley din California, fost student al Facultății de Matematică din cadrul UAIC).

Echipa UAIC a fost coordonată de asist. univ. dr. Teodor Chelmuș, care a sprijinit activ studenții pe parcursul competiției, asigurându-se că aceștia au fost pregătiți corespunzător pentru provocările competiției. Merită menționat că de pregătirea Mihaelei s-a ocupat cu succes și asist. univ. dr. Eduard Curcă.

International Mathematics Competition for University Students este recunoscută pentru nivelul ridicat de dificultate al problemelor propuse, implicând discipline matematice precum algebra, analiza matematică, geometria, analiza complexă, teoria grafurilor și combinatorica. Laura RADU

 

