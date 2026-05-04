Iașul va găzdui, în perioada 8–12 mai 2026, cea de-a XIII-a ediție a IAcSIc — Întâlnirea Academică și Culturală a Studenților din Ingineria Civilă, eveniment anunțat de Facultatea de Construcții și Instalații din cadrul Universității Tehnice „Gheorghe Asachi” din Iași. Manifestarea este organizată de ASAFCI și reunește studenți interesați de construcții, cercetare aplicată, soluții tehnice și viitorul profesiilor inginerești.

Evenimentul are o miză care depășește simpla competiție studențească. Într-un oraș aflat într-o continuă transformare urbană, cu șantiere, proiecte rezidențiale, investiții în infrastructură și nevoi tot mai mari de specialiști, ingineria civilă devine una dintre profesiile-cheie ale următorilor ani. De la siguranța clădirilor și eficiența energetică până la reconversia spațiilor vechi și folosirea noilor materiale, viitorii ingineri sunt chemați să răspundă unor probleme concrete, nu doar unor teme de laborator.

Ingineria civilă, între știință, oraș și responsabilitate

IAcSIc este gândit ca o întâlnire academică și culturală a studenților din ingineria civilă, cu o componentă importantă de comunicare științifică. Potrivit regulamentului evenimentului, lucrările selectate vor fi prezentate de echipele participante în format PowerPoint, într-un interval de maximum 10 minute, urmat de 5 minute de întrebări. Regulamentul precizează, de asemenea, că nu există taxe de participare.

Pentru studenți, un astfel de eveniment înseamnă mai mult decât o prezență într-un program universitar. Înseamnă exercițiu de cercetare, lucru în echipă, prezentare publică, contact cu alți tineri din același domeniu și validarea unor idei tehnice în fața unui public specializat. Sunt competențe esențiale într-o profesie în care calculele, proiectele și soluțiile trebuie explicate clar, argumentate și susținute cu responsabilitate.

În același timp, IAcSIc poate funcționa ca o vitrină pentru atractivitatea profesiilor tehnice. Ingineria civilă nu mai înseamnă doar planșe, betoane și structuri, ci un domeniu în care se întâlnesc sustenabilitatea, digitalizarea, siguranța, eficiența energetică și dezvoltarea urbană. Într-o perioadă în care tinerii aleg tot mai atent direcțiile profesionale, evenimentele de acest tip arată că ingineria rămâne o carieră cu impact real asupra comunității.

Dan DIMA