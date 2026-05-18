„Nunta lui Figaro”, una dintre cele mai cunoscute opere ale lui Mozart, revine miercuri, 20 mai 2026, pe scena Operei Naționale Române din Iași, într-o distribuție formată din studenți ai UNAGE. Spectacolul aduce publicului ieșean un titlu major al repertoriului liric și oferă tinerilor artiști contact direct cu scena profesionistă.

Pentru publicul ieșean, spectacolul înseamnă întâlnirea cu unul dintre titlurile esențiale ale repertoriului liric. Pentru tinerii interpreți, este o probă importantă pe o scenă profesionistă, în fața unui public obișnuit cu marile producții de operă. Lucrarea în patru acte a avut premiera absolută la Viena, la 1 mai 1786, și rămâne una dintre cele mai montate opere ale lui Mozart. La Iași, spectacolul pune accent și pe dimensiunea educațională a scenei, prin colaborarea dintre Opera Națională Română din Iași și UNAGE.

Cine cântă în distribuția spectacolului „Nunta lui Figaro”

Potrivit oficialilor de la Opera Iași, rolul Figaro va fi interpretat de Cătălin Apostol. Evelina Maria Barcan va cânta rolul Contesei Almaviva, Alexandru Ioan Ipatov va fi Contele Almaviva, iar Giulia Alexia Portariuc va interpreta rolul Susannei. Distribuția îi mai include pe Andreea Cătălina Vecliuc, în rolul Cherubino, Cristi Roman, în rolul Don Basilio, Lucian Dolhăscu, în rolul Don Bartolo, Ana Romilă, în rolul Marcellina, Robert Damian, în rolul Antonio, Maksym Asandi, în rolul Don Curzio, și Carina Maria Sandu, în rolul Barbarina.

Universitatea Națională de Arte „George Enescu” din Iași anunță spectacolul ca un eveniment găzduit de Opera Națională Română din Iași. Dirijorii sunt Luca Soreanu, Maria Munteanu și Marius-Mădălin Munteanu, iar regia este semnată de Dimitrie Tăbăcaru.

„Nunta lui Figaro” este o operă construită pe intrigi, travestiuri, încurcături și tensiuni sociale. Dincolo de comicul situațiilor, lucrarea vorbește despre putere, fidelitate, inteligență, manipulare și libertate personală.

Pentru studenții UNAGE, dificultatea nu ține doar de partitură. Personajele trebuie susținute teatral, într-un spectacol în care muzica și jocul scenic trebuie să funcționeze împreună. Din acest punct de vedere, apariția lor într-un asemenea titlu devine un test artistic major.

Opera Iași continuă săptămâna cu două reprezentații „Rigoletto”

După „Nunta lui Figaro”, Opera Națională Română din Iași programează două reprezentații ale operei „Rigoletto”, de Giuseppe Verdi. Spectacolele vor avea loc sâmbătă, 23 mai, și duminică, 24 mai 2026, de la ora 18:30, în Sala Mare. Astfel, finalul lunii mai aduce pe scena Operei Iași două repere ale repertoriului liric: Mozart, cu rafinamentul și comedia socială din „Nunta lui Figaro”, și Verdi, cu dramatismul din „Rigoletto”.

Maura ANGHEL