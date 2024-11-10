Studenţii ieșeni au plecat în Japonia cu cea mai mică inimă artificială din lume!

* micul dispozitiv creat de studenţii de la Universitatea de Medicină şi Farmacie „Gr.T.Popa” Iaşi poate salva copii, dar şi nou născuţi * anul trecut, ieşenii de la MAVIS Artificial Heart au primit „Premiul pentru cea mai avansată inimă artificială”

Pentru al doilea an consecutiv, studenţii ieşeni vor reprezenta România în finala competiţiei mondiale HeartHackathon 2024. Anul acesta concursul de desfăşoară la Ustunomiya, Japonia.

Trei dintre cei 38 de studenţi de la Centrul de Inovare şi Transfer Tehnologic (MAVIS) din cadrul Universităţii de Medicină şi Farmacie „Gr.T.Popa” Iaşi vor merge în finala din Japonia, care se va desfăşura pe 12 noiembrie. Majoritatea membrilor echipei sunt studenţi la Facultatea de Bioinginerie Medicală.

Echipa UMF Iași care pleacă în Japonia este formată din Vlad Onceanu, doctorand anul 1, Ana Bunduc, masterand anul 2 la Facultatea de Bioinginerie Medicală, Oana Pintilii, studentă anul 4 la Facultatea de Bioinginerie Medicală, şi dr. Alexandru Pleșoianu, coordonatorul echipei Mavis Artificial Heart de la UMF Iaşi.

În Japonia, studenţii de la MAVIS Artificial Heart vor trebui să dovedească că sunt mai buni decât competitorii din alte nouă echipe de elită din Statele Unite, Marea Britanie, Australia, Noua Zeelandă, Egipt, Thailanda şi Suedia. „Este o nouă competiţie la care ne face plăcere să participăm. O echipă a UMF va participa cu o inimă artificială care să ajute la dezvoltarea unui proiect de inimă artificială. Colegii mei au muncit mult în ultimul an, zi lumină, în plus faţă de orele de la facultate. Suntem bucuroşi să îi putem susţine. De asemenea, suntem conştienţi că este o competiţie foarte dificilă pentru că vin studenţi de la universităţi de renume din toată lumea”, spune prof.univ.dr Ionuţ Nistor, coordonatorul Centrului de Inovare şi Transfer Tehnologic MAVIS.

Anul trecut echipa de studenţi MAVIS a câştigat premiului „The most advanced design” iar în acest an vin cu o nouă provocare. Ei vor prezenta o inimă artificială miniaturizată destinată pacienţilor pediatrici. „Probabil este cea mai mică inimă artificială din lume. Din ce ştim, din literatura de specialitate, este cea mai mică artificială dezvoltată până acum. Dar o să vedem în Japonia cu ce proiecte vin şi celelalte echipe. Această inimă artificială a fost proiectată pentru un debit necesar unui nou născut, dar poate să crească această capacitate”, spune dr Alexandru Pleşoianu, coordonatorul echipei MAVIS.

Inima artificial ă pentru copii are doar 5 cm şi poate fi controlată de la distanţă cu ajutorul unei aplicaţii mobile.

„O altă inovaţie pe care o aducem este eliminare a două din cele trei componente externe. Avem doar o singură componentă, o baterie smart, wireless, care transmite energia fără fir. Controlul asupra dispozitivului este realizat dintr-o aplicaţie de pe telefonul mobil, pacientul poate vizualiza toţi parametrii, care este nivelul de încărcare al bateriilor, dar şi viteza pompei şi debitul cardiac. De asemenea, este şi un buton de urgenţă”, spune Alexandru Pleşoianu.

Planurile celor de la MAVIS nu se opresc aici. Urmează să dezvolte şi o interfaţă pentru medic, pentru a avea doar el acces la setările iniţiale. „Bolile cardiace omoară foarte multe persoane la nivel global. De aceea pentru noi, ca studenţi, este foarte important să aducem o schimbare în bine. Competiţia este un motiv să facem ceea ce am făcut, inima artificială. Finala competiţiei va avea loc în cadrul unui congres internaţional al Societăţii Internaţionale de Mecanică Circulatorie de Inimi Artificiale, motiv pentru care vor fi prezenţi titani ai acestui domeniu cu care vom interacţiona şi vom face schimb de bune practici, oameni care ne să ne inspire să ajungem la scopul nostru final de a crea acest dispozitiv”, a spus Otilia Pintilii, studentă.

Dispozitivele de asistare ventriculară, fie că este vorba de dispozitive de scurtă durată sau o inimă artificială, sunt elemente foarte importante care pot salva vieţi. „Majoritatea bolilor cardiovasculare au în final insuficienţa cardiacă, o boală foarte severă, cu o evoluţie care este de cele mai multe ori fatală, la care calitatea vieţii este foarte, foarte scăzută. În momentul actual, în România, dispozitivele de asistare ventriculară sunt în număr foarte mic, sunt foarte puţine centre medicale care au experienţa şi expertiza necesară. Aceste dispozitive sunt foarte scumpe şi indisponibile pentru un pacient cardiac obişnuit”, a spus Carmen Pleşoianu, medic primar cardiolog în cadrul Institutului de Boli Cardiovasculare Iaşi.

Laura RADU