Iașul redevine capitala absolută a sculpturii!
Francul elvețian rostogolește maximele istorice
Vineri, 13. De unde vine frica și cum s-a perpetuat până azi
Continuă lupta pentru locurile de parcare din cartiere
Consumul de droguri ia amploare printre tinerii ieșeni
AUR și-a scos susținătorii pe pietonal
Autostrada Moldovei, între șosea și imperiu comercial. Ce se pregătește, de fapt, pe A7
„Tramvaiul Iubirii” pornește din Târgu Cucu. Tur ghidat live, cafea și scrisori lăsate orașului
Publica anunt
INCHIDE
Inapoi
Pagina principală Moldova Studenții întrețin industria xeroxului din Iași

Studenții întrețin industria xeroxului din Iași

Studenții întrețin industria xeroxului din Iași

* xeroxul nu mai e un obicei de care râde lumea * e o rotiță economică serioasă, alimentată de tot felul de cerințe, de la cursuri, lucrări de licență și dosare pentru diferite instituții

În Iași, copiatoarele nu mai sunt un serviciu, ci o dependență urbană: când universitatea cere „copie”, piața încasează. Zeci de mii de studenți alimentează zilnic un circuit simplu — print, semnătură, scanare, încă un exemplar — iar hârtia rămâne, în 2026, moneda prin care birocrația își cere dovada.

Iașul are deja „infrastructura” perfectă pentru asta: zeci de mii de studenți care se lovesc, săptămânal, de aceeași cultură administrativă a dovezii pe hârtie. Cu peste 25.000 de studenți, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iași e doar primul rezervor de volum. Al doilea vine imediat: Universitatea Tehnică „Gheorghe Asachi” din Iaș, cu 13.184 studenți înscriși. La UMF „Grigore T. Popa” din Iași, raportarea pentru anul universitar 2023–2024 indică 9.321 studenți înscriși (situație la 1 ianuarie 2024). Iar la Universitatea de Științele Vieții „Ion Ionescu de la Brad” din Iași, începutul anului universitar 2025–2026 a însemnat peste 4.000 de studenți, potrivit AGERPRES.

În jurul acestor volume, „xeroxul” nu mai e o tarabă. În județ, astfel de servicii oferă 51 de agenți economici, cu o cifră de afaceri de 31,7 milioane lei, un profit de 3,6 milioane lei profit și 138 de angajați. Când traduci asta în teren, se vede și concentrarea: PIM SRL apare ca lider local, cu 22,7 milioane lei cifră de afaceri și 88 de angajați, iar pe profit figurează cu 821.506 lei. Altfel spus: nu vorbim despre „o copiere la colț”, ci despre o piață care trăiește din flux constant.

Prețul, paradoxal, e partea „blândă” tocmai pentru că pare mic. La Biblioteca Centrală Universitară „Mihai Eminescu” Iași, tarifele self-service sunt publice: 0,10 lei/pagină A4 alb-negru, 0,20 lei A4 față-verso, 0,20 lei/pagină A3 alb-negru, iar scanarea A3/A4 e 0,05 lei/pagină. În piața comercială, grila de prețuri „Prețuri Tipografie 1.09.2025” a PIM Copy arată aceeași logică de volum: print alb-negru A4 – 0,0300 lei/pagină (suportul nu e inclus), print color A4 – 0,1576 lei/pagină, iar hârtia e tarifată separat (de exemplu offset 80 g – 0,0546 lei/coala, volumetrică 80 g – 0,0660 lei/coala). Sunt menționate și regulile de TVA (prețurile nu includ TVA, cu diferențieri pe tip de produs).

Copiatoarele nu se bazează pe o cheltuială mare, ci pe una mică, repetată până devine inevitabilă. Studentul nu „cumpără” hârtie, ci conformare: încă un exemplar pentru seminar, încă un set de foi pentru laborator, încă o anexă „la dosar”, încă o semnătură care trebuie scanată, încă o pagină refăcută pentru că „nu se vede bine”. În 2026, digitalul a intrat în universitate, dar foarte des a intrat cu dublu sens: trimiți online și aduci și tipărit. În punctul acela, xeroxul nu mai e opțional, ci este e infrastructură. Acesta este și motivul pentru care industria rezistă: pentru că e lipită de termene-limită, de secretariate, de cerințe standardizate și de frica simplă de a nu ți se întoarce dosarul din drum. În Iași, studenții o întrețin fără să vrea, iar orașul o monetizează fără să strige: o economie mică, sigură, care funcționează perfect pe un combustibil banal — pagina cerută „ca să fie”.

Dan DIMA

 

 Evenimentul pe WhatsApp – cele mai tari stiri, direct pe telefon!

Esti mereu pe fuga? Noi îti trimitem zilnic cele mai importante 3 stiri din Iasi, Moldova si tara – scurt, clar, fara spam.

Plus: alerte locale de urgenta, noutati exclusive si acces rapid la anunturi importante.

Intra pe canalul nostru oficial: WhatsApp Ziarul Evenimentul

⇒ Încearca 3 zile. Daca nu-ti place, poti iesi oricând.

Esti martorul unui eveniment care poate fi o stire de interes pentru comunitate?

Trimite-ne detalii si imagini la numarul de WhatsApp    0752 266 264  si noi le facem cunoscute!

Subiecte asemanatoare

Moldova

Mai Multe

Politica

Mai Multe

Ultima Ora

Mai Multe Stiri