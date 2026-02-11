* xeroxul nu mai e un obicei de care râde lumea * e o rotiță economică serioasă, alimentată de tot felul de cerințe, de la cursuri, lucrări de licență și dosare pentru diferite instituții

În Iași, copiatoarele nu mai sunt un serviciu, ci o dependență urbană: când universitatea cere „copie”, piața încasează. Zeci de mii de studenți alimentează zilnic un circuit simplu — print, semnătură, scanare, încă un exemplar — iar hârtia rămâne, în 2026, moneda prin care birocrația își cere dovada.

Iașul are deja „infrastructura” perfectă pentru asta: zeci de mii de studenți care se lovesc, săptămânal, de aceeași cultură administrativă a dovezii pe hârtie. Cu peste 25.000 de studenți, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iași e doar primul rezervor de volum. Al doilea vine imediat: Universitatea Tehnică „Gheorghe Asachi” din Iaș, cu 13.184 studenți înscriși. La UMF „Grigore T. Popa” din Iași, raportarea pentru anul universitar 2023–2024 indică 9.321 studenți înscriși (situație la 1 ianuarie 2024). Iar la Universitatea de Științele Vieții „Ion Ionescu de la Brad” din Iași, începutul anului universitar 2025–2026 a însemnat peste 4.000 de studenți, potrivit AGERPRES.

În jurul acestor volume, „xeroxul” nu mai e o tarabă. În județ, astfel de servicii oferă 51 de agenți economici, cu o cifră de afaceri de 31,7 milioane lei, un profit de 3,6 milioane lei profit și 138 de angajați. Când traduci asta în teren, se vede și concentrarea: PIM SRL apare ca lider local, cu 22,7 milioane lei cifră de afaceri și 88 de angajați, iar pe profit figurează cu 821.506 lei. Altfel spus: nu vorbim despre „o copiere la colț”, ci despre o piață care trăiește din flux constant.

Prețul, paradoxal, e partea „blândă” tocmai pentru că pare mic. La Biblioteca Centrală Universitară „Mihai Eminescu” Iași, tarifele self-service sunt publice: 0,10 lei/pagină A4 alb-negru, 0,20 lei A4 față-verso, 0,20 lei/pagină A3 alb-negru, iar scanarea A3/A4 e 0,05 lei/pagină. În piața comercială, grila de prețuri „Prețuri Tipografie 1.09.2025” a PIM Copy arată aceeași logică de volum: print alb-negru A4 – 0,0300 lei/pagină (suportul nu e inclus), print color A4 – 0,1576 lei/pagină, iar hârtia e tarifată separat (de exemplu offset 80 g – 0,0546 lei/coala, volumetrică 80 g – 0,0660 lei/coala). Sunt menționate și regulile de TVA (prețurile nu includ TVA, cu diferențieri pe tip de produs).

Copiatoarele nu se bazează pe o cheltuială mare, ci pe una mică, repetată până devine inevitabilă. Studentul nu „cumpără” hârtie, ci conformare: încă un exemplar pentru seminar, încă un set de foi pentru laborator, încă o anexă „la dosar”, încă o semnătură care trebuie scanată, încă o pagină refăcută pentru că „nu se vede bine”. În 2026, digitalul a intrat în universitate, dar foarte des a intrat cu dublu sens: trimiți online și aduci și tipărit. În punctul acela, xeroxul nu mai e opțional, ci este e infrastructură. Acesta este și motivul pentru care industria rezistă: pentru că e lipită de termene-limită, de secretariate, de cerințe standardizate și de frica simplă de a nu ți se întoarce dosarul din drum. În Iași, studenții o întrețin fără să vrea, iar orașul o monetizează fără să strige: o economie mică, sigură, care funcționează perfect pe un combustibil banal — pagina cerută „ca să fie”.

Dan DIMA