Suceveanul care a încercat să fenteze sistemul. A lipit etichete de la legume pe caserole cu carne pentru a plăti mai puțin la casă
Un bărbat din Suceava a fost prins într-un supermarket din oraș după ce a schimbat etichetele de pe cinci caserole cu carne cu unele luate de la cele cu legume. Totul, pentru a plăti mai puțin. Individul este acum cercetat penal pentru înșelăciune.
Luni, polițiștii au fost sesizați despre faptul că agentul de pază din cadrul unui supermarket din Suceava a surpins un bărbat care încerca să sustragă niște alimente din magazin.
Barbatul a fost surprins de către agentul de pază la casele self-pay. Acesta a apelat imediat numărul de urgență 112 și a solicitat interveția unui echipaj de poliție.
Polițiștii l-au preluat pe individ, fiind întocmit întocmit dosar penal privind infracțiunea de înșelăciune.
