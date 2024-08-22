Inedit! Un muzeu din Iași își plantează propria pădure
„Regina nopții” se joacă la Iași. Oana Mogoș aduce pe scena FITPTI spectacolul care i-a adus Premiul UNITER
La Iași, roșiile sunt mai scumpe decât avocado
„Prefer adrenalina și savoarea contactului direct și nemediat cu publicul din sala de teatru”
Prețul carburanților, astăzi, în toate stațiile din Iași
O tastatură care costă cât o mașină face furori pe internet. Ce știe să facă VIDEO
VIDEO | Insula Pisicilor din Brazilia, paradisul din mijlocul oceanului devenit refugiu pentru animalele abandonate de stăpâni. Multe dintre feline au devenit sălbatice
Revoluție la granițele României: din 12 octombrie, intrarea și ieșirea din țară se schimbă complet
Publica anunt
Inapoi
Pagina principală Moldova Suceveanul care a încercat să fenteze sistemul. A lipit etichete de la legume pe caserole cu carne pentru a plăti mai puțin la casă

Suceveanul care a încercat să fenteze sistemul. A lipit etichete de la legume pe caserole cu carne pentru a plăti mai puțin la casă

Suceveanul care a încercat să fenteze sistemul. A lipit etichete de la legume pe caserole cu carne pentru a plăti mai puțin la casă

Un bărbat din Suceava a fost prins într-un supermarket din oraș după ce a schimbat etichetele de pe cinci caserole cu carne cu unele luate de la cele cu legume. Totul, pentru a plăti mai puțin. Individul este acum cercetat penal pentru înșelăciune.

Luni, polițiștii au fost sesizați despre faptul că agentul de pază din cadrul unui supermarket din Suceava a surpins un bărbat care încerca să sustragă niște alimente din magazin.

Barbatul a fost surprins de către agentul de pază la casele self-pay. Acesta a apelat imediat numărul de urgență 112 și a solicitat interveția unui echipaj de poliție.

Polițiștii l-au preluat pe individ, fiind întocmit întocmit dosar penal privind infracțiunea de înșelăciune.

 Evenimentul pe WhatsApp – cele mai tari stiri, direct pe telefon!

Esti mereu pe fuga? Noi îti trimitem zilnic cele mai importante 3 stiri din Iasi, Moldova si tara – scurt, clar, fara spam.

Plus: alerte locale de urgenta, noutati exclusive si acces rapid la anunturi importante.

Intra pe canalul nostru oficial: Ziarul Evenimentul

⇒ Încearca 3 zile. Daca nu-ti place, poti iesi oricând.

 

Subiecte asemanatoare

Moldova

Mai Multe