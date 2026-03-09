Super-proiect de aproape 145 de milioane de lei în inima Iașului

Centrul municipiului Iași se pregătește pentru o metamorfoză spectaculoasă, odată cu lansarea unuia dintre cele mai ambițioase proiecte urbane din ultimii ani. Primăria Municipiului Iași, în parteneriat cu Consiliul Județean Iași și Arhiepiscopia Iașilor, a demarat proiectul uriaș „Creșterea atractivității zonei centrale a Municipiului Iași din punct de vedere socio-economic, cultural și turistic”, finanțat prin Programul Regional Nord‑Est 2021‑2027.

Cu o valoare totală impresionantă de aproape 145 de milioane de lei, proiectul promite să transforme centrul orașului într-un adevărat pol cultural, turistic și urban modern, capabil să atragă vizitatori din toată țara și din străinătate.

Proiectul aduce investiții majore în trei puncte-cheie ale orașului, fiecare gestionat de unul dintre partenerii implicați.

Primăria Municipiului Iași, liderul proiectului, va implementa modernizarea spațiilor publice din jurul Teatrul Național „Vasile Alecsandri” din Iași, prin amenajarea spațiilor verzi, instalarea de mobilier urban modern și iluminat public de ultimă generație. Zona emblematică a orașului va deveni astfel un spațiu urban vibrant, elegant și prietenos pentru locuitori și turiști.

Consiliul Județean Iași va coordona reabilitarea și modernizarea celebrei Filarmonica Moldova Iași, o instituție simbol a culturii românești, care va beneficia de investiții majore pentru a-și redobândi strălucirea și pentru a oferi condiții moderne artiștilor și publicului.

Arhiepiscopia Iașilor va realiza lucrări de restaurare și valorificare culturală și turistică a monumentalei Catedrala Mitropolitană din Iași, unul dintre cele mai importante repere spirituale și arhitecturale ale României.

Investiție uriașă din fonduri europene

Finanțarea proiectului este asigurată în mare parte din Fondul European de Dezvoltare Regională, iar structura bugetului este impresionantă: 92 milioane lei reprezintă valoarea eligibilă a proiectului, din care peste 77 milioane lei provin din fonduri europene nerambursabile, aproximativ 12,3 milioane lei sunt asigurate din bugetul național, peste 1,8 milioane lei reprezintă cofinanțarea beneficiarilor, alte 52,9 milioane lei sunt costuri neeligibile suportate în cadrul proiectului.

Din bugetul total, Primăria Iași gestionează aproximativ 30,6 milioane lei, Consiliul Județean Iași – aproape 89,4 milioane lei, Arhiepiscopia Iașilor – aproape 25 milioane lei.

Proiectul a început oficial pe 28 ianuarie 2026, iar durata de implementare este de 30 de luni, cu termen final cel târziu 31 decembrie 2029.

Prin această investiție uriașă, autoritățile locale își propun să transforme zona centrală într-un magnet pentru turism, cultură și dezvoltare economică, punând în valoare patrimoniul istoric și spiritual al orașului. Carmen DEACONU