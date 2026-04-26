Supraveghere de lux pentru drumul expres Bacău – Patra-Neamț

* la licitație nu poate participa oricine: doar firmele e cu cifră de afaceri de minimum 33,5 milioane lei/an timp de trei ani consecutive, cu experiență solidă în proiecte similare de peste 20,2 milioane lei

Un nou capitol tensionat se deschide în saga infrastructurii din Moldova, acolo unde Compania Naţională de Investiţii Rutiere (CNIR) a lansat o licitație de mare calibru pentru supervizarea Drumului Expres Bacău – Piatra Neamț. Valoarea estimată, cuprinsă între 74,3 și 87,77 milioane de lei fără TVA, arată limpede că nu este vorba doar despre o simplă verificare de rutină, ci despre o structură complexă de control, responsabilă să urmărească fiecare etapă a investiției.

Practic, supervizorul devine garantul calității, al respectării termenelor și al disciplinei financiare, într-un domeniu unde orice abatere poate genera întârzieri costisitoare sau lucrări neconforme.

Durata contractului, întinsă pe 112 luni, spune la rândul ei o poveste despre amploarea proiectului: un an dedicat proiectării, trei ani pentru execuția propriu-zisă, urmați de cinci ani de garanție și câteva luni finale pentru închiderea și recepția lucrărilor. Este un angajament pe termen lung, care transformă această licitație într-un veritabil test de rezistență pentru companiile interesate.

Accesul în competiție nu este, însă, la îndemâna oricui. Cerințele financiare și de experiență impuse de CNIR indică o selecție riguroasă, rezervată firmelor cu un istoric solid în proiecte rutiere de anvergură. Se conturează astfel o competiție restrânsă, dar intensă, între jucători puternici, capabili să gestioneze responsabilități majore.

Un element esențial, care planează asupra întregii proceduri, este condiționarea semnării contractului de obținerea finanțării și de atribuirea contractului principal de proiectare și execuție. Acest detaliu introduce o doză de incertitudine, amintind că, în infrastructură, planurile ambițioase depind adesea de decizii administrative și de fluxuri financiare care nu sunt întotdeauna predictibile.

Termenul-limită pentru depunerea ofertelor, stabilit pentru 8 iunie 2026, marchează începutul unei etape decisive, în care ofertele vor fi analizate, comparate și, cel mai probabil, contestate. Daniel BACIU