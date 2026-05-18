Pentru sute de elevi de clasa a VIII-a din Iași, admiterea la liceu nu începe cu Evaluarea Națională, ci mai devreme. În această săptămână se desfășoară probele de aptitudini pentru liceele și clasele vocaționale, acolo unde talentul, pregătirea specifică și potrivirea cu profilul ales contează înainte de repartizarea computerizată.

Este, practic, primul filtru real al admiterii. Elevii care vor la pedagogic, arte, sport, teologie, arhitectură, design sau Waldorf trebuie să treacă mai întâi prin probe speciale. Abia după această etapă intră în calcul media de admitere și traseul final spre clasa a IX-a.

Cea mai mare concurență este la Colegiul Național Pedagogic „Vasile Lupu”, unde sunt 374 de candidați la profilul pedagogic. Tot la această unitate, pentru profilul teologic romano-catolic, sunt înscriși 27 de candidați.

La Colegiul Național de Artă „Octav Băncilă”, pentru specializarea Arhitectură/Design, sunt 65 de candidați. Miza este importantă, mai ales că oferta anunțată pentru această zonă este de 24 de locuri, câte 12 la Arhitectură și 12 la Design. Asta înseamnă aproape trei candidați pe un loc.

Luni, 18 mai: artă, observație, dicție și interviuri

Săptămâna începe cu probe dense încă din prima zi. Pe 18 mai, la Colegiul Național Pedagogic „Vasile Lupu”, candidații de la profilul pedagogic susțin proba de aptitudini artistice, începând cu ora 14.00. Candidații trebuie să fie prezenți de la ora 13.00 și să aibă materialele necesare: bloc A3, creion negru, acuarele, apă, vas pentru apă și pensule.

Tot pe 18 mai, la Colegiul Național de Artă „Octav Băncilă”, candidații pentru Arhitectură/Design intră la Proba I – proba de observație, de la ora 9.00, în Corpul Plastică. Programarea publicată de colegiu arată că specializarea Arhitectură/Design are două probe consecutive, pe 18 și 19 mai.

La Seminarul Teologic Ortodox „Sf. Vasile cel Mare”, pe 18 mai, de la ora 9.00, are loc proba orală de muzică și dicție, probă eliminatorie pentru specializarea Teologie Ortodoxă. Tot aici, pentru specializarea Patrimoniu cultural, începe intervalul de interviuri cu prezentarea portofoliului, programat între 18 și 20 mai, între orele 9.00 și 14.00.

Și Liceul Teoretic Waldorf Iași intră în calendarul probelor încă din 18 mai. Sunt programate interviul la Limba și literatura română și proba de muzică vocală/instrumentală, potrivit programărilor publicate de unitate.

Marți, 19 mai: sport, creativitate, religie și probe Waldorf

Pe 19 mai, presiunea continuă. La Colegiul Național Pedagogic „Vasile Lupu”, candidații de la profilul pedagogic susțin proba de aptitudini fizice, începând cu ora 9.00. Candidații trebuie să se prezinte cu echipament sportiv.

La „Octav Băncilă”, tot pe 19 mai, candidații de la Arhitectură/Design susțin Proba II – proba de creativitate, de la ora 9.00, în Corpul Plastică. Este etapa care completează proba de observație din ziua precedentă și poate face diferența între candidații care au tehnică și cei care pot propune o soluție vizuală personală.

La Seminarul Teologic Ortodox, pe 19 mai, de la ora 9.00, are loc proba scrisă la disciplina Religie, cu durata de două ore, pentru specializarea Teologie Ortodoxă. În paralel, continuă interviurile pentru Patrimoniu cultural, prin prezentarea portofoliului.

La Liceul Teoretic Waldorf Iași, ziua de 19 mai este dedicată mai multor probe artistice: artă dramatică, desen, pictură și modelaj în lut, conform programărilor publicate de unitate.

Probele care decid înainte de Evaluarea Națională

Calendarul național al admiterii prevede desfășurarea probelor de aptitudini în perioada 18–22 mai 2026. Rezultatele sunt comunicate înainte ca elevii să susțină Evaluarea Națională, ceea ce schimbă logica obișnuită a admiterii.

Pentru candidații la liceele vocaționale, nu este suficientă o medie bună. Ei trebuie să demonstreze, mai întâi, că au aptitudinile cerute de profilul ales. La arte contează expresivitatea, tehnica, auzul muzical, desenul sau portofoliul. La sport se verifică pregătirea fizică și capacitatea de efort. La pedagogic sunt urmărite calități precum comunicarea, dicția, prezența și disponibilitatea pentru un traseu educațional.

La teologic, selecția combină criteriile școlare cu cele specifice profilului confesional. La Arhitectură/Design, probele cer simț al spațiului, observație, reprezentare și creativitate vizuală. La Waldorf, contează compatibilitatea cu un model educațional diferit de filiera teoretică obișnuită. Clara DIMA