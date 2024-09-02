Sute de pensionari au luat cu asalt ghişeele Casei de Pensii Iași

* recalcularea pensiilor a stârnit nemulţumiri în rândul pensionarilor * până acum, 700 de pensionari s-au prezentat la ghişee pentru a cere lămuriri * în urma verificărilor făcute la faţa locului, au fost depuse doar 256 sesizări pentru recalcularea pensiilor * „Doar pentru 22 de cazuri se impune decizia de revizuire, procentul de eroare fiind de 0,015%”, a spus șefa Casei de Pensii Iași, Maria Andronache

Maria Andronache, directorul Casei Judeţene de Pensii Iaşi, Maria Andronache, a spus, în cadrul unei conferinţe de presă, că în urma aplicării recalculărilor s-au majorat pensiile pentru peste 70% dintre cei 159.767 pensionari din judeţ. „În judeţul Iaşi sunt 159.767 pensionari, dintre care 150.931 pensii de stat, iar 8.836 persoane primesc pensie CAP. Dintre cei 159.767 pensionari, 150.909 au fost incluşi pentru recalculare. Sunt creşteri pentru 105.195 pensionari, adică pentru peste 70%, cuantumul fiind în medie cu 650 de lei. Cu data de 1 septembrie, pensiile între 2.001 lei şi 3.000 de lei sunt scutite de impozit, în această situaţie fiind 33.978 pensionari. Pensionarii de la CAP vor intra în recalculare în perioada 1 septembrie 2024 - 1 martie 2025”, a spus şefa Casei Judeţene de Pensii, Maria Andronache.

Până acum 145.867 persoane au primit au primit decizii de recalculare, iar pentru 5064 persoane sunt necesare operaţiuni suplimentare de verificare a dosarelor. Asta pentru că în cazul celor peste 5.000 de pensionari dosarele vor fi reanalizate după data de 1 septembrie.

„Urmare a calculării au ieşit din indemnizaţia socială minimă 6.770 pensionari. Rămân la acelaşi cuantum ca în luna august, 24.800 de pensii. Sunt persoane cu pensii peste pensia minimă de 128 de lei. Rămân în pensia minimă 20.653 persoane, care au primit creştere între 1 şi 1.280 lei. Restul beneficiarilor de pensie minimă, 10.242 nu au avut creşteri de pensie. În cazul a 14.388 pensionari din cei 109.195 au avut creştere la pensie mai mică de 10%”, a declarat şefa Casei Judeţene de Pensii Iaşi.

Până acum au fost distribuite aproape integral deciziile de pensionare, dar procesul ar putea continua şi după 1 septembrie întrucât au fost persoane care nu au fost găsite la domiciliu, iar acum sunt aşteptate la oficiile poştale. Deciziile neridicate de la Poştă se restituie Casei Judeţene de Pensii şi vor fi înmânate titularilor, la cerere.

Recalcularea pensiilor a stârnit nemulţumiri în rândul pensionarilor. Până acum, 700 de pensionari s-au prezentat la ghişee pentru a cere lămuriri. În urma verificărilor făcute la faţa locului, au fost depuse doar 256 sesizări pentru recalcularea pensiilor. „Doar pentru 22 de cazuri se impune decizia de revizuire, procentul de eroare fiind de 0,015%”, a spus Maria Andronache. Laura RADU