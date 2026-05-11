Sute de premii la Concursul Național de Chimie

Sute de tineri pasionați de știință au transformat, sâmbătă, amfiteatrele Universității „Alexandru Ioan Cuza” din Iași într-un adevărat laborator al excelenței academice. Facultatea de Chimie din cadrul prestigioasei universități ieșene a găzduit, pe 9 mai 2026, etapa națională a Concursului Național de Chimie „Magda Petrovanu”, unul dintre cele mai importante și respectate concursuri dedicate elevilor de liceu din România.

Ajuns la impresionanta ediție cu numărul XV, concursul a adunat la Facultatea de Chimie a Universității „Alexandru Ioan Cuza” din Iași participanți din 19 județe și din municipiul București, într-o competiție care a confirmat încă o dată statutul Iașului de capitală academică și centru de elită al educației românești.

Subiectele de concurs au fost elaborate după standarde ridicate, în concordanță cu programele școlare și cerințele examenului de bacalaureat, punând la încercare nu doar memoria elevilor, ci mai ales capacitatea lor de analiză, logică și gândire științifică.

Însă adevărata magie a evenimentului s-a produs dincolo de sălile de examen. După încheierea probelor, participanții au pătruns în universul fascinant al cercetării moderne, având acces la experimente spectaculoase organizate în laboratoarele Facultății de Chimie și în cadrul Centrul de Cercetare RECENT AIR. Pentru mulți dintre liceeni, contactul direct cu aparatura performantă și mediul universitar a reprezentat o experiență memorabilă și motivațională.

În paralel, organizatorii le-au oferit elevilor și profesorilor posibilitatea de a descoperi patrimoniul cultural și academic al Iașului prin vizite la Grădina Botanică „Anastasie Fătu” și la Muzeul Universității „Alexandru Ioan Cuza”, două simboluri emblematice ale orașului.

Finalul competiției a fost marcat de o festivitate de premiere impresionantă, în cadrul căreia performanțele elevilor au fost răsplătite cu sute de distincții. Bilanțul este spectaculos: 23 de premii de excelență, 35 de premii I, 57 de premii II, 220 de premii III și 118 mențiuni, cifre care arată amploarea și nivelul ridicat al competiției. Carmen DEACONU