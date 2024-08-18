Tabără pentru 12.000 copii, în Pridvorul Satului
În diminețile liniștite de vară, satul Vișani părea că își duce viața obișnuită, cu zgomotul blând al naturii și pașii mărunți ai localnicilor care își urmează rutina zilnică. Însă, de fiecare dată se întâmplă ceva special. Este vorba despre Tabăra din Pridvorul Satului, un proiect de suflet al Arhiepiscopiei Iașilor, care aduce în mijlocul satului o rază de speranță pentru zeci de copii care, altfel, nu ar fi avut parte de o vacanță.
Povestea a început în urmă cu 13 ani, când un grup de adolescenț inimoși, împinși de dorința de a aduce un zâmbet pe chipurile unor copii nevoiași, au decis să organizeze o tabără într-un sat mai puțin cunoscut.
Continuarea în ediția ziarului Evenimentul de luni, 19 august.
