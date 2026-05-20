Tabloul complet PNRR Iași scoate la iveală vulnerabilități serioase

Cu nu mai puțin de 823 de proiecte și peste 563 de milioane de euro atrase, Iașul a urcat spectaculos în topul național, ocupând locul 4 după valoarea finanțărilor și locul 6 după numărul total de proiecte. Este o avalanșă de bani europeni care redesenează administrații, școli, spitale, infrastructură locală și chiar dinamica politică a întregului județ.

În spatele cifrelor se ascunde însă o transformare mult mai profundă decât simpla absorbție de fonduri. PNRR-ul a devenit pentru multe localități din Iași nu doar o oportunitate de dezvoltare, ci aproape singura sursă reală de modernizare accelerată.

Comune care ani la rând au funcționat la limita subdezvoltării administrative gestionează acum milioane de euro și proiecte care depășesc uneori capacitatea lor istorică de implementare.

Municipiul Iași domină detașat clasamentul, cu 354 de proiecte și peste 341 de milioane de euro atrași. Practic, orașul concentrează singur mai mult de jumătate din întreaga valoare PNRR a județului. Vorbim despre o masă financiară uriașă care transformă infrastructura educațională, digitalizarea, sănătatea și reabilitările urbane într-un șantier permanent al banilor europeni.

Dar adevărata surpriză vine din teritoriu. Comune și orașe care până recent apăreau rar în statisticile marilor investiții au început să atragă sume impresionante. Miroslava a depășit 21 de milioane de euro, Podu Iloaiei se apropie de 19 milioane, iar Ciurea și Pașcani rulează proiecte de zeci de milioane într-un ritm care ar fi părut imposibil acum câțiva ani.

Fenomenul este atât de amplu încât aproape întreg județul a intrat în această cursă a finanțărilor. De la Holboca și Tomești până la comune mici precum Cucuteni, Erbiceni sau Belcești, administrațiile locale au intrat într-o competiție uriașă pentru fiecare apel de proiecte deschis la nivel european.

Educația, marele câștigător, cu peste 227 de proiecte

Iar distribuția banilor arată limpede unde se joacă miza viitorului. Educația este marele câștigător, cu peste 157 de milioane de euro și 227 de proiecte. Școli renovate, laboratoare digitale, mobilier nou, eficientizare energetică și infrastructură educațională modernizată schimbă radical imaginea unor instituții care, în multe cazuri, funcționau încă într-o logică administrativă de acum două sau trei decenii.

Urmează Fondul Local și Valul Renovării, două componente care au declanșat practic o explozie a proiectelor de modernizare urbană și energetică. Primăriile din județ au intrat într-o adevărată febră administrativă: reabilitări de clădiri, sisteme inteligente, eficiență energetică, digitalizare și infrastructură publică modernă. Pentru multe administrații locale, aceasta este cea mai mare infuzie financiară din istoria lor.

Un alt semnal major vine din cele aproape 47 de milioane de euro direcționate spre sectorul privat, cercetare și inovare.

Se conturează poate cea mai importantă schimbare strategică: Iașul începe să fie văzut nu doar ca un centru administrativ sau universitar, ci ca un posibil pol regional de dezvoltare economică și tehnologică.

Componentele-cheie sunt aproape inexistente

În același timp însă, tabloul complet scoate la iveală și vulnerabilități serioase. Unele componente-cheie sunt aproape inexistente. La „Transport sustenabil” valoarea este zero absolut. La „Bună guvernanță” și reforma fiscală, de asemenea zero. Cu alte cuvinte, județul atrage masiv bani pentru clădiri, renovări și infrastructură punctuală, dar marile proiecte sistemice care ar putea schimba fundamental mobilitatea și administrația rămân absente.

Și aici apare paradoxul uriaș al PNRR în Iași: județul atrage sute de milioane de euro, dar în același timp continuă să sufere de marile blocaje istorice - infrastructură mare insuficientă, trafic sufocant, lipsa conectivității rapide și decalaje majore între urban și rural.

Mai mult, această avalanșă de finanțări pune o presiune enormă pe administrațiile locale. Pentru că adevărata provocare nu mai este câștigarea proiectelor, ci implementarea lor. Iar aici începe partea nevăzută a fenomenului: licitații, termene-limită, constructori, corecții financiare, birocrație și riscul pierderii banilor dacă proiectele nu sunt finalizate la timp.

În multe primării mici din județ, aparatul administrativ care trebuie să gestioneze milioane de euro este format din doar câțiva funcționari. Practic, comune cu resurse umane limitate sunt obligate să opereze proiecte europene la un nivel de complexitate comparabil cu administrații urbane mari. Este o presiune administrativă fără precedent.

Cu toate acestea, ceea ce se întâmplă acum în județul Iași poate deveni unul dintre cele mai importante momente de transformare regională din ultimele decenii.

Pentru prima dată după mulți ani, aproape fiecare colț al județului este conectat la un flux masiv de investiții europene. Școli, spitale, clădiri publice, rețele de apă, digitalizare și eficiență energetică intră simultan într-un proces accelerat de modernizare.

Iar dacă aceste proiecte vor fi implementate complet și la timp, Iașul nu va mai fi doar unul dintre județele mari ale României. Ar putea deveni unul dintre cele mai puternice centre regionale de dezvoltare din estul Europei.

Dacă însă administrațiile vor fi depășite de complexitatea implementării, există riscul ca această uriașă oportunitate istorică să se transforme într-o colecție de șantiere întârziate, proiecte incomplete și bani europeni pierduți în hățișul birocratic.

Daniel BACIU