Talciocul s-a mutat pe net. Mașini ieftine, piese și dezmembrări, la un scroll distanță

* talciocul de altădată mirosea a cafea, haine vechi și cutii cu mărunțiș, iar cel din 2026 începe pe telefon * în grupurile locale, piața de vechituri s-a digitalizat, dar s-a și schimbat: în Iași, miezul pare să fie auto * mașini la câteva sute de euro, pachete de piese, faruri, jante, dezmembrări * în același feed mai apar, din când în când, o icoană brodată sau un obiect de décor, dar ritmul e dat de mobilitate și reparații: ce încă merge, ce încă se poate monta, ce încă merită salvat

Dacă talciocul era, cândva, un ritual de weekend, cu mers „la noroc”, astăzi e o piață care nu doarme. Un anunț apare dimineața, până la prânz e deja negociat, iar seara e rezervat. Nu mai cauți taraba potrivită, cauți în galerie: trei poze, un preț, un număr de telefon și promisiunea clasică, mereu aceeași, indiferent de produs: “detalii la mesaj”.

Din acest „talcioc online” se vede o schimbare mai profundă decât trecerea în mediul digital. Se vede o economie a necesarului. Într-un singur scroll, poți să treci de la o mașină vândută ieftin, cu mențiuni scurte despre motor și anul fabricației, la piese pentru motoscuter, la faruri pentru un model mai vechi sau la anunțuri de dezmembrări, unde se oferă “toate piesele disponibile”. E o piață construită pe ideea de a prelungi viața unui obiect, nu de a-l înlocui. Când bugetul e strâns, reparația e, de multe ori, cea mai realistă opțiune.

De ce domină auto? Pentru că mașina e, în Iași și în jurul Iașului, o extensie a programului: navetă, joburi în afara orașului, drumuri dese, familie, cumpărături. Iar când costul unei mașini noi e departe, piața de second-hand și piesele devin “infrastructură”. În talciocul online, găsești ceea ce altfel ai căuta la service, la dezmembrări sau la recomandarea unui prieten: o piesă „bună”, un set de roți, o componentă care mai duce un sezon.

În online, viteza e tentantă, dar verificarea rămâne obligatorie: acte, istoric, starea reală, întâlnire într-un loc sigur, testare pe cât posibil

În același timp, tocmai pentru că miza e mare, talciocul online vine și cu reguli nescrise, pe care cumpărătorii le învață din mers. Când apare formula „nu dețin fiscal” sau când o mașină este descrisă ca „de muncă”, cu asigurare expirată ori alte detalii sensibile, tranzacția nu mai e despre chilipir, ci despre prudență. În online, viteza e tentantă, dar verificarea rămâne obligatorie: acte, istoric, starea reală, întâlnire într-un loc sigur, testare pe cât posibil. Un talcioc digital nu înseamnă automat un talcioc fără riscuri.

Și totuși, în această piață cu multe anunțuri auto, există contraste care arată că vorbim despre o comunitate, nu doar despre un sector. În același flux apar și lucruri care nu au legătură cu motorul: o icoană cusută, prezentată ca piesă de artă populară, sau un obiect decorativ făcut din roată tip „lustră”. Mai apar și anunțuri pentru lemne de foc ori echipamente tehnice care țin de noile preocupări ale gospodăriilor, cum ar fi acumulatorii pentru fotovoltaice. Talciocul online devine, astfel, o vitrină a nevoilor reale: mobilitate, încălzire, reparații, energie, dar și mici încercări de frumos.

Partea interesantă e că, odată mutat pe net, talciocul nu mai e strict „local”. În aceleași grupuri, anunțurile sar ușor dintr-un cartier în altul, din comunele de lângă Iași către județe vecine, uneori chiar din zone mai îndepărtate. Talciocul s-a mutat pe internet, dar nu și-a schimbat esența: tot despre bani economisiți și obiecte salvate e vorba. Doar că azi, în Iași, talciocul online pare să fie, înainte de toate, un parc auto virtual.Se pare că mobilitatea second-hand a devenit una dintre cele mai active piețe dintr-un talcioc care nu mai are tarabă, ci notificări.

Dan DIMA