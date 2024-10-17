Tânăr din judeţul Iaşi, cercetat după ce ar fi convins o fată de 11 ani să realizeze şi să îi trimită fotografii cu ea în ipostaze sexuale

Un tânăr de 28 de ani din judeţul Iaşi este cercetat de procurorii DIICOT Suceava, fiind suspectat că a convins o fetiţă de 11 ani să realizeze şi să îi trimită fotografii cu ea în ipostaze sexuale. Miercuri, anchetatorii au făcut o percheziţie la locuinţa acestuia

Procurorii Direcţiei de Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism - Serviciul Teritorial Suceava, împreună cu poliţişti din cadrul B.C.C.O. Suceava, au făcut, miercuri, o percheziţie domiciliară în judeţul Iaşi, într-un dosar de pornografie infantilă şi coruperea sexuală a minorilor.

”Din actele de urmărire penală efectuate a rezultat că, în cursul lunii iunie 2024, la cererea unui făptuitor în vârstă de 28 de ani, o victimă minoră (11 ani) a produs şi i-a trimis poze care o înfăţişau în ipostaze sexuale explicite. În acelaşi context, făptuitorul a realizat înregistrări video în care manifesta comportamente sexuale explicite pe care le-a transmis minorei”, arată DIICOT, într-un comunicat de presă.

Audierile se vor desfăşura la sediul Direcţiei de Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism – Serviciul Teritorial Suceava.