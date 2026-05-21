Parcul Expoziției din Iași găzduiește, între 22 și 24 mai 2026, prima ediție din acest an a Târgului Producătorilor „Iașul în bucate tradiționale, ecologice, montane și artizanale”. Evenimentul aduce în Copou producători din Regiunea Nord-Est, degustări și produse cumpărate direct de la sursă.

Pentru ieșeni, târgul înseamnă acces direct la produse alimentare și artizanale din regiune. Pentru producători, prezența într-un spațiu central al orașului aduce vizibilitate și contact direct cu publicul.

Evenimentul este organizat de Primărie, Academia Română – Filiala Iași, Direcția pentru Agricultură Județeană Iași și Asociația Rural Development Research Platform.

Produse tradiționale, ecologice, montane și artizanale

La târg vor fi comercializate produse tradiționale, ecologice, montane și artizanale. Organizatorii anunță și acțiuni de informare despre caracteristicile produselor, precum și degustări. Astfel, evenimentul nu funcționează doar ca o piață temporară, ci și ca un loc în care cumpărătorii pot afla cine produce alimentele, de unde vin acestea și ce le diferențiază de produsele obișnuite de pe raft. Pentru publicul urban, astfel de întâlniri răspund unei nevoi tot mai vizibile: aceea de a cumpăra informat și de a avea o relație mai directă cu producătorii locali.

De ce este important pentru micii producători

Pentru mulți producători mici din Regiunea Nord-Est, accesul la cumpărătorul urban rămâne o provocare. Un târg organizat într-un oraș mare, într-o zonă circulată, reduce această distanță.

În loc să depindă doar de piețe locale, recomandări sau vânzări ocazionale, producătorii își pot prezenta marfa într-un spațiu public, vizibil, în fața unui public interesat de produse cu origine cunoscută.

Miza este și economică. Produsele tradiționale, ecologice sau montane nu mai sunt doar asociate cu nostalgia rurală, ci fac parte dintr-o nișă tot mai căutată de consumatorii atenți la calitate, origine și trasabilitate.

Iașul, vitrină regională pentru gusturi locale

„Iașul în bucate tradiționale, ecologice, montane și artizanale” poate deveni un reper de sezon pentru oraș, mai ales dacă va aduna constant producători din Regiunea Nord-Est. Pentru vizitatori, atracția vine din diversitatea produselor și din posibilitatea de a cumpăra direct de la cei care le fac. Pentru producători, târgul este o ocazie de promovare și validare în fața publicului ieșean.

Dan DIMA