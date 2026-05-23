Iașul are, duminică, 24 mai, un eveniment cu miză simplă și emoțională: pui abandonați, îngrijiți de voluntari, pot pleca acasă cu familii care aleg adopția în locul cumpărării.

Târg de adopții în Piața Unirii: puii abandonați caută familie

Un târg de adopții pentru căței va avea loc sâmbătă, 24 mai, în Piața Unirii din Iași, între orele 11.00 și 18.00. Evenimentul este organizat de Asociația „Sfântul Mucenic Trifon – Ocrotitorul Animalelor” și aduce în fața ieșenilor pui care au nevoie de o casă, de hrană, de îngrijire și, mai ales, de oameni dispuși să își asume responsabilitatea unei adopții.

Mesajul campaniei este direct: „Oferă-i o șansă la o viață mai bună!” și „Adoptă, nu cumpăra!”. În spatele acestor formule se află una dintre cele mai vizibile probleme urbane ale ultimilor ani: animalele abandonate, puii născuți pe stradă sau lăsați la voia întâmplării și efortul voluntarilor care încearcă să le găsească familii înainte ca strada să le devină destin.

Pentru ieșeni, târgul din Piața Unirii este mai mult decât o întâlnire de weekend. Este un test de empatie într-un oraș în care problema animalelor fără stăpân nu se rezolvă doar prin adăposturi, campanii punctuale sau intervenții ale autorităților. Se rezolvă, în primul rând, prin adopții responsabile, sterilizare, educație și prin oameni care înțeleg că un animal nu este un obiect de sezon, ci un angajament pe termen lung.

„Un prieten loial te așteaptă”

Evenimentul se adresează celor care își doresc un câine, dar și celor care vor să afle ce presupune o adopție. Voluntarii asociației vor fi prezenți în Piața Unirii pentru a le explica vizitatorilor ce înseamnă îngrijirea unui pui, ce responsabilități are o familie adoptatoare și de ce este important ca decizia să nu fie luată impulsiv.

Un cățel adoptat nu înseamnă doar bucurie, joacă și fotografii frumoase. Înseamnă vaccinuri, vizite la medicul veterinar, hrană potrivită, timp, răbdare, educație și siguranță. Tocmai de aceea, astfel de târguri au și un rol de informare: îi ajută pe oameni să vadă animalul dincolo de emoția de moment și să înțeleagă că adopția trebuie făcută cu mintea limpede și cu inima deschisă.

Pentru mulți dintre puii aduși la târg, 24 mai poate fi ziua în care viața li se schimbă. Dintr-un țarc, dintr-un adăpost temporar sau din grija voluntarilor, ei pot ajunge într-o casă în care să fie protejați. Iar pentru familiile care adoptă, întâlnirea poate deveni începutul unei relații de ani întregi cu un animal care oferă loialitate fără condiții.

Iașul, chemat să aleagă adopția responsabilă

Târgul din Piața Unirii vine cu o miză clară: să încurajeze adopția și să descurajeze cumpărarea animalelor doar din impuls, din modă sau din dorința de a avea o anumită rasă. În fiecare oraș există animale care așteaptă o șansă, iar voluntarii sunt cei care duc, de multe ori în tăcere, povara abandonului.

Campaniile de adopție sunt importante tocmai pentru că mută problema în spațiul public. Când puii ajung în centrul orașului, lângă oameni, într-un loc vizibil precum Piața Unirii, nu mai pot fi ignorați. Devine limpede că fiecare animal salvat are nevoie nu doar de milă, ci de o soluție concretă.

Duminică, între orele 11.00 și 18.00, ieșenii care trec prin Piața Unirii pot vedea că adopția nu este un gest spectaculos, ci unul profund normal. Un câine nu are nevoie de promisiuni mari, ci de o familie care să nu îl mai abandoneze niciodată. Dan DIMA