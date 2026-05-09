Târg de adopții pentru căței, în Piața Unirii din Iași
Ieșenii care vor să adopte un cățel sunt așteptați duminică, 10 mai 2026, în Piața Unirii din Iași, la un târg de adopții organizat de Asociația Sfântul Mucenic Trifon.
Evenimentul se va desfășura între orele 11:00 și 18:00, într-una dintre cele mai circulate zone ale orașului. Mesajul târgului este „Adoptă – Mângâie – Iubește”, un apel direct către cei care pot oferi unui animal o casă și îngrijire pe termen lung.
Târgul se adresează atât persoanelor care sunt pregătite să adopte, cât și celor care vor să afle mai multe despre îngrijirea unui câine și despre activitatea voluntarilor implicați în protecția animalelor.
Adopția înseamnă responsabilitate, nu doar emoție
Pentru un cățel fără stăpân, adopția poate însemna siguranță, hrană, îngrijire și afecțiune. Pentru o familie, însă, decizia vine cu un angajament important. Un câine are nevoie de timp, atenție, răbdare și îngrijire constantă. Viitorii adoptatori ar trebui să ia în calcul spațiul disponibil, programul zilnic, costurile pentru hrană, vaccinuri, deparazitări și vizite la medicul veterinar. De aceea, discuția cu voluntarii este importantă înainte de adopție. Aceștia pot oferi informații despre vârsta, temperamentul și nevoile fiecărui animal, astfel încât decizia să fie una asumată.
Piața Unirii devine loc de întâlnire pentru oameni și animale
Alegerea Pieței Unirii oferă târgului vizibilitate într-o zonă centrală a Iașului. Evenimentul poate atrage nu doar persoane care vin special pentru adopții, ci și trecători, familii cu copii sau oameni care vor să susțină cauza animalelor fără stăpân.
Astfel de inițiative aduc în atenție problema abandonului și nevoia de implicare comunitară. În același timp, pot transforma o simplă plimbare prin centrul orașului într-o întâlnire decisivă pentru un animal care are nevoie de familie. . Evenimentul este organizat de Asociația Sfântul Mucenic Trifon. Persoanele interesate pot solicita detalii la numărul de telefon 0721 571 705. Maura ANGHEL
