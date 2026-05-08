Sala Pașilor Pierduți din Palatul Universitar Iași găzduiește astăzi Târgul de Turism și Tradiții din Moldova, un eveniment organizat de studenții din anul I de la specializarea Geografia Turismului, cu predare în română, engleză și franceză, alături de profesorii coordonatori.

Evenimentul propune o formulă vie de promovare a Moldovei: nu prin simple prezentări, ci prin standuri tematice, produse gastronomice locale, costume specifice și dialog direct cu vizitatorii. Fiecare echipă de studenți va reprezenta o sub-regiune geografică de proveniență, construind în jurul acesteia o mică experiență turistică.

Târgul transformă unul dintre cele mai cunoscute spații universitare din Iași într-o hartă culturală a Moldovei, în care identitatea locală, gastronomia, patrimoniul și promovarea turistică se întâlnesc într-un format accesibil publicului.

Studenții devin ambasadori ai locurilor din care provin

Un element important al evenimentului este implicarea directă a studenților. Aceștia nu doar expun materiale de promovare, ci își asumă rolul de ghizi și ambasadori ai destinațiilor pe care le reprezintă.

Vizitatorii vor putea descoperi informații despre zone mai cunoscute sau mai puțin promovate din Moldova, despre tradiții locale, atracții turistice, obiceiuri, preparate specifice și elemente de identitate culturală. Comunicarea se va face într-un mod interactiv, fiecare stand fiind gândit ca o invitație la dialog.

Prin această formulă, târgul depășește modelul clasic al unei expoziții. Studenții învață să construiască o poveste turistică, să prezinte coerent o destinație și să pună în valoare resursele culturale și naturale ale unei comunități.

Degustări, costume și materiale de promovare

Târgul va include standuri amenajate cu materiale de promovare turistică, produse gastronomice tipice și elemente vizuale reprezentative pentru fiecare zonă. Produsele tradiționale vor putea fi degustate, ceea ce adaugă evenimentului o componentă atractivă pentru public.

Costumațiile specifice purtate de studenți vor contribui la atmosfera târgului și vor întări legătura dintre patrimoniu, imagine și comunicare turistică. Într-un domeniu în care experiența contează tot mai mult, evenimentul oferă o lecție practică despre felul în care o destinație poate fi prezentată prin simțuri, memorie și autenticitate.

Pentru vizitatori, târgul este o ocazie de a redescoperi Moldova dincolo de traseele obișnuite. Pentru studenți, este un exercițiu aplicat de promovare, organizare și comunicare publică.

Palatul Universitar, scenă pentru turism și tradiții

Alegerea Sălii Pașilor Pierduți oferă evenimentului o încărcătură simbolică aparte. Spațiul, asociat cu viața academică ieșeană, devine locul în care tinerii aduc în prim-plan diversitatea regiunilor din care provin.

Târgul arată și rolul universității în păstrarea și transmiterea patrimoniului local. Într-un moment în care turismul caută tot mai mult experiențe autentice, astfel de inițiative pot deveni punți între educație, comunitate și dezvoltare locală.

Prin acest proiect, studenții de la Geografia Turismului nu învață doar despre destinații, ci le construiesc, le explică și le aduc mai aproape de public. Maura ANGHEL