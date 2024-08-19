TAROM provoacă nemulțumiri, la Iași

Nemulţumiri pe Aeroportul Iaşi după ce TAROM nu a mai pus la dispoziţie un avion care să circule pe ruta Bucureşti - Iaşi, tur-retur. Cei de la aerogara ieșeană susțin că motivul ar fi fost lipsa unei aeronave disponibile. În ultimele zile, mai multe zboruri TAROM de la Iaşi spre Bucureşti au avut întârzieri.

Pasagerii au aflat cu stupoare că zborul de la Bucureşti care era programat să ajungă la Iaşi la ora 08,50 a fost anulat. Drept urmare, nici cursa retur care urma să plece la 09,15 de la Iaşi nu a mai decolat.

Conducerea Aeroportului Iaşi a transmis că nu ar fi fost aeronave.

Printre pasagerii nemulţumiţi că au rămas blocaţi pe Aeroportul Iaşi s-a aflat şi unul dintre marii artişti români, Horia Brenciu. Acesta a venit la Iaşi pentru a concerta la Festivalul Inimii, organizat de preotul Dan Damaschin. Din cauza celor de la TAROM, luni dimineaţa Brenciu a fost blocat pe aeroportul ieşean. „Zborul Tarom de la Iaşi, din dimineaţă asta s-a anulat. După ce am străbătut ţara, în lung şi-n lat, la propriu şi mă pregăteam să mă întorc acasă, o veste mai superbă ca asta nu se putea. Toate planurile de azi s-au evaporat…? Dar nu sunt eu omul ăla care să se lase doborât de ştiri d-astea, chiar în ziua de luni. Deloc! Aş putea interpreta că destinul a vrut să mai stau puţin la Iaşi. Fie! O să beau cafele, o să mă plimb prin oraşul cu 7 coline şi o să postez tot ce-am făcut în cele 4 concerte pe care le-am avut zilele astea! Și o să zâmbesc! Nimeni nu-mi va îngenunchea moralul! Hai, săptămână faină, tuturor! Nu vă anulaţi gândurile bune!”, a scris Horia Brenciu pe pagina sa de socializare.

De fapt, nu e prima dată când aeronavele TAROM să apară cu întârziere pe aeroportul ieşean.

La finalul săptămânii trecute a întârziat 3 ore şi avionul cu care s-a deplasat echipa Politehnica Iaşi către Bucureşti, pentru partida de sâmbătă cu FCSB. Norocul lor a fost că au plecat spre Bucureşti de vineri seara. Laura RADU