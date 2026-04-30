* instituțiile de cultură vor putea cumpăra mai simplu dotări de până la 5.000 de lei, după ce Guvernul a decis dublarea plafonului pentru mijloace fixe * măsura nu aduce bani în plus, dar reduce birocrația contabilă pentru achiziții curente, de la echipamente IT și aparatură audio până la mobilier, corpuri de iluminat sau materiale necesare activităților cu publicul

După aproape 13 ani în care plafonul pentru mijloace fixe a rămas la 2.500 de lei, instituțiile publice ar urma să lucreze după o regulă actualizată la prețurile de astăzi. Ministerul Culturii anunță că, începând cu anul fiscal 2026, plafonul pentru mijloace fixe crește la 5.000 de lei.

Schimbarea este importantă mai ales pentru instituțiile culturale, unde multe achiziții necesare funcționării zilnice nu sunt investiții spectaculoase, ci dotări mici și medii: calculatoare, imprimante, microfoane, aparate foto, echipamente de sunet, corpuri de iluminat, scaune, mese, dulapuri, rafturi, vitrine, materiale pentru ateliere sau accesorii folosite în spectacole și expoziții.

Ce se schimbă pentru instituțiile de cultură

Până acum, un bun cumpărat cu 3.000 sau 4.000 de lei putea intra în categoria mijloacelor fixe, cu toate obligațiile contabile aferente: evidență separată, amortizare, fișe, operațiuni administrative și proceduri mai greoaie. Prin ridicarea plafonului la 5.000 de lei, astfel de achiziții ar urma să fie gestionate mai simplu, ceea ce înseamnă mai puține hârtii și decizii mai rapide.

Pentru Iași, efectul poate fi resimțit în instituții precum teatrele, muzeele, bibliotecile, Opera, Filarmonica sau centrele culturale, unde activitatea depinde adesea de dotări tehnice și logistice cumpărate rapid, în funcție de proiecte, spectacole, expoziții, festivaluri sau programe educaționale. Un videoproiector, un laptop, un sistem de sonorizare pentru o sală mică, o imprimantă performantă sau mobilierul necesar unui atelier pentru copii pot intra mai ușor în circuitul de achiziții curente. „Măsura e mai mult decât utilă! Era demult necesară, dar e bine și acum, după 13 ani! Majoritatea elementelor care alcătuiesc decorul, costumele și recuzita sunt mijloace fixe. Iar la prețurile actuale, nu puteai achiziționa mai nimic. Mai sunt multe alte plafoane care ar trebui ajustate, de pildă diurna angajaților, care e blocată la suma de 23 de lei. Când merg la un festival, din suma aceasta nu-și pot acoperi nici măcar covrigii și apa”, a atras atenția teatrologul Oltița Cîntec, managerul interimar al Teatrului „Luceafărul”.

Sprijin extins la toate instituțiile publice

Ministerul Culturii susține că a cerut aplicarea măsurii și la nivelul instituțiilor publice, nu doar în zona fiscală generală. Ca urmare, Ministerul Finanțelor a lansat în dezbatere publică un proiect de hotărâre de Guvern privind stabilirea valorii de intrare a activelor fixe la instituțiile publice, în baza OG nr. 81/2003. Proiectul confirmă pragul de 5.000 de lei și urmărește aplicarea unitară la nivel național.

Maura ANGHEL