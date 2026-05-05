* Capitala Moldovei devine, timp de trei zile, scenă pentru adolescenți care învață nu doar limbi străine, ci și curajul de a se exprima în fața publicului * Festivalul „Teatru sub castani” ajunge la ediția a XV-a și reunește trupe școlare din mai multe orașe ale țării

Iașul intră, de joi, 7 mai 2026, în atmosfera unuia dintre cele mai longevive evenimente dedicate teatrului școlar în limbi străine. Este vorba despre Festivalul „Teatru sub castani”, ajuns la ediția a XV-a, organizat de Colegiul Național „Mihai Eminescu”, în parteneriat cu Inspectoratul Școlar Județean și Teatrul Național „Vasile Alecsandri”.

Evenimentul aduce în fața publicului 13 trupe de elevi din Iași, Cernavodă, Gura Humorului, Botoșani, Galați, Todirești, Cluj-Napoca, Pașcani și Constanța. Participanții au vârste între 8 și 20 de ani, iar spectacolele pregătite de ei sunt jucate în limbi străine, cu texte inspirate atât din autori consacrați, cât și din creații colective.

Elevi din toată țara, pe scena din Iași

Festivalul are o miză educațională puternică. Pentru elevi, teatrul în limbi străine înseamnă mai mult decât o activitate artistică. Înseamnă exercițiu de exprimare, lucru în echipă, memorie, disciplină, dicție, emoție controlată și contact direct cu literatura europeană și contemporană.

Producțiile dramatice pregătite de tineri pornesc de la texte semnate de autori precum Matei Vișniec, Eugène Ionesco, Thomas Jeanneteau, Raymond Queneau, Laurie Halse Anderson, Gianmarco Toto, Ian Mc Wethy, Carl Tart, Allie Levitan și Ion Creangă. Unele spectacole sunt creații colective, iar altele reprezintă adaptări după romane contemporane.

Deschiderea festivă este programată joi, 7 mai 2026, de la ora 16.30, la Sala Uzina cu Teatru. Invitatul de onoare al ediției este scriitorul și jurnalistul Matei Vișniec, una dintre cele mai importante voci ale dramaturgiei românești contemporane.

Ziua de vineri, 8 mai, va fi una de maraton teatral. Spectacolele vor fi prezentate între orele 9.00 și 19.00, la Sala Uzina cu Teatru, în limbile franceză, engleză, germană și italiană. Pentru publicul ieșean, evenimentul poate deveni o ocazie rară de a vedea cum arată teatrul făcut de elevi atunci când educația, literatura și limbile străine se întâlnesc pe scenă.

Cine jurizează spectacolele

Președintele juriului este, prin tradiție, conf. univ. dr. Ovidiu Lazăr, regizor al Teatrului Național „Vasile Alecsandri” din Iași. Din juriu mai fac parte conf. univ. dr. Oana Sandu și actorul Horia Veriveș, de la Teatrul Național ieșean, alături de teatrologi și foști membri ai unor trupe de teatru în limbi străine. Prezența specialiștilor din teatru dă festivalului o dimensiune profesională importantă. Elevii nu vin doar să joace, ci și să primească feedback, să observe alte trupe și să înțeleagă ce înseamnă construcția unui personaj, ritmul scenic și relația cu publicul.

Ateliere, premiere și descoperirea Iașului

Sâmbătă, 9 mai 2026, tinerii actori vor participa la ateliere de teatru, dans, coregrafie, muzică, artă manuală, jocuri, fotografie, psihologie și teatru forum. Activitățile vor avea loc la Școala Primară „Mihail Kogălniceanu”, structură a Colegiului Național „Mihai Eminescu”.

Festivitatea de premiere este programată în aceeași zi, de la ora 12.30. După-amiaza va fi dedicată descoperirii Iașului de către participanți, iar seara va continua cu muzică și dans.

Prin formatul său, „Teatru sub castani” depășește granița unui simplu concurs școlar. Festivalul transformă Iașul într-un spațiu de întâlnire pentru elevi, profesori, artiști și public, într-un moment în care educația are nevoie de contexte vii, creative și apropiate de lumea reală.

Maura ANGHEL