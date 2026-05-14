Iașul a devenit, timp de trei zile, scena unui festival de teatru școlar în limbi străine la care au participat 230 de elevi din mai multe orașe ale țării. „Teatru sub Castani” a reunit spectacole, ateliere, întâlniri cu profesioniști și o competiție în care Marele Premiu a rămas la Iași.

Locul simbolic al festivalului rămâne curtea Colegiului Național „Mihai Eminescu”, unde castanii veghează acum șantierul care pregătește un nou cadru pentru edițiile viitoare. Programul a inclus 13 spectacole, dintre care două în afara concursului. Reprezentațiile au fost prezentate la Uzina cu Teatru. La festival au venit trupe și elevi din Cernavodă, Gura Humorului, Cluj-Napoca, Constanța, Galați, Botoșani, Todirești, Pașcani și Iași.

Evenimentul a fost susținut de Inspectoratul Școlar Județean Iași și organizat în colaborare cu Teatrul Național „Vasile Alecsandri” din Iași.

Mai mult decât o competiție școlară

„Teatru sub Castani” a funcționat și ca o comunitate artistică, nu doar ca un concurs. Elevii au lucrat cu actori, coregrafi, psihologi, profesori și studenți ai Universității Naționale de Arte „George Enescu” din Iași. Pentru adolescenți, scena a devenit un spațiu de exercițiu al curajului, al lucrului în echipă și al întâlnirii directe cu publicul. Festivalul a mizat pe expresie artistică, prietenie și învățare prin experiență.

Matei Vișniec, invitat special la deschiderea festivalului

Un moment important al ediției a fost prezența scriitorului și jurnalistului Matei Vișniec, invitat special la deschiderea oficială a festivalului. El a asistat la spectacolul „Plus loin que la mer”, o adaptare după textul său „Trei nopți cu Madox”, prezentată de trupa Mooz de la Colegiul Național „Mihai Eminescu” din Iași. După reprezentație, Matei Vișniec a răspuns întrebărilor adolescenților aflați la Uzina cu Teatru, într-un dialog despre teatru, literatură și puterea cuvintelor.

În afara concursului a fost prezentat și spectacolul „Voie des mots”, dramatizare a romanului „Cuvintele nerostite”, de Laurie Halse Anderson. Producția a fost realizată de trupa Les Apos’, coordonată de prof. Mira Cucinschi și Emilia Burnusuz.

„Castana de Aur” a rămas la Iași

Marele Premiu, „Castana de Aur”, a fost câștigat de trupa ARTADOS de la Colegiul Național Pedagogic „Vasile Lupu” din Iași.

Trupa a fost premiată pentru spectacolul „Omul de zăpadă care voia să întâlnească soarele”, de Matei Vișniec, pus în scenă de prof. Liliana Rusu.

Același spectacol a adus și premiul pentru cea mai bună interpretare masculină în rol principal. Distincția a fost obținută de Alexandru Manole, pentru rolul Omului de Zăpadă.

Premiul pentru cel mai bun spectacol în limba franceză a mers la trupa PRÉAMBULE din Cluj-Napoca, pentru „Il faut bien que jeunesse se passe”, de Thomas Jeanneteau.

La limba engleză, cel mai bun spectacol a fost desemnat „How to use People”, realizat de trupa AS WE ARE din Gura Humorului.

Premiul pentru cel mai bun spectacol în limba germană a fost obținut de trupa FILM AB din Iași, cu „Die menschliche Dummheit”, după Ion Creangă.

Juriul festivalului a fost prezidat de regizorul Ovidiu Lazăr, un susținător constant al evenimentului.

Maura ANGHEL