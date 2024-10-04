TEATRUL „LUCEAFĂRUL„ IAȘI, Programul FITPTI





Vineri, 4 octombrie

Orele 10-18 (Palatul Braunstein, Galeria Cupola): Expoziție foto-video SILVIU PURCĂRETE – 50 DE ANI DE TEATRU (Asociația culturală Vis-a-Vis București)

Orele 10-20 (Teatrul Luceafărul, foyer): CINETICE expoziție sculpturi animate

Ora 11 (Școala Primară ELITE): SLAM DUNK (Compania Marcos Masetti, Argentina, Italia)

Orele 12-14 (foyer parter Teatrul Luceafărul): PĂCALĂ VR (Teatrul Ariel Tg Mureș)

Ora 17 (Grădina Palas): CĂRBUNARII (Teatr Uliczny „Scena Kalejdoskop” Cracovia Polonia)

Ora 17 (Casa Muzeelor, sala de conferințe): DIE GETRÄUMTEN/CEI VISAȚI de Ruth Beckermann (film documentar, Austria, 2016)

Orele 17-19 (foyer parter Teatrul Luceafărul): LA RONDE – versiune VR (Teatrul „Andrei Mureșanu” Sf. Gheorghe)

Ora 17.30 (Esplanada Teatrului Luceafărul): SLAM DUNK (Compania Marcos Masetti, Argentina, Italia)

Ora 18 (Spitalul de Copii, Secția Oncologie): DANSATORII (AHAU Marionetas Madeira)

Ora 18 (sala mică): PRIVEȘTE ÎNĂUNTRU! (Teatrul Gulliver Galați)

Ora 18.30 (Teatrul Luceafărul, foyer): Alexandra Felseghi, Patru piese de teatru (lansare de carte)

Ora 19 (sala mare): Concert’n 2 – Amintiri și Chirițe (Ada Milea și Bobo Burlăcianu)





Sâmbătă, 5 octombrie

Orele 10-18 (Palatul Braunstein, Galeria Cupola): Expoziție foto-video SILVIU PURCĂRETE – 50 DE ANI DE TEATRU (Asociația culturală Vis-a-Vis București)

Orele 10-20 (Teatrul Luceafărul, foyer): CINETICE expoziție sculpturi animate

Ora 10.30 (sala mare): PETER PAN (Teatrul „Andrei Mureșanu” Sf. Gheorghe)

Ora 11 (cafeneaua FIKA, Piața Unirii): DANSATORII (AHAU Marionetas Madeira)

Ora 13 (Grădina Botanică): REFLEXII FOLK (Teatr Uliczny „Scena Kalejdoskop” Cracovia Polonia)

Ora 17 (Grădina Palas): SLAM DUNK (Compania Marcos Masetti, Argentina, Italia

Ora 18 (Grădina Botanică): SCHIMBĂM PERDELELE! (Cultură’n șură)

Ora 19.30 (sala mare): ADRENALINĂ (Teatrul Excelsior București)

Ora 20 (sala mică): MATCHED SOCIETY (VAR CULTURAL București)



Duminică, 6 octombrie

Orele 10-18 (Palatul Braunstein, Galeria Cupola): Expoziție foto-video SILVIU PURCĂRETE – 50 DE ANI DE TEATRU (Asociația culturală Vis-a-Vis București)

Orele 10-20 (Teatrul Luceafărul, foyer): CINETICE expoziție sculpturi animate

Ora 10.30 (sala mare): ALICE (Universitatea de Arte Tg Mureș, Facultatea de Teatru)

Ora 12 (esplanada Teatrul Luceafărul): DANSATORII (AHAU Marionetas Madeira)

Ora 13 (Palatul Culturii, aer liber): SOAP OPERA (Teatr Uliczny „Scena Kalejdoskop” Cracovia Polonia)

Ora 18 (sala mică): NĂSCUT ÎN 2000 (BIS Teatru Sibiu)

Ora 19 (sala mare): BĂDĂRANII (Teatrul Nottara București)





Luni, 7 octombrie



Orele 10-18 (Palatul Braunstein, Galeria Cupola): Expoziție foto-video SILVIU PURCĂRETE – 50 DE ANI DE TEATRU (Asociația culturală Vis-a-Vis București)

Orele 10-20 (Teatrul Luceafărul, foyer): CINETICE expoziție sculpturi animate

Ora 11 (sala mare): FATA BABEI ȘI FATA MOȘNEAGULUI (Teatrul Municipal „Bacovia” Bacău)

Ora 11.30 (sala mică): 20K LEGHE SUB MĂRI (Magic Puppet Cluj-Napoca)



Ora 12 (NegruZi): Programe editoriale și reviste de teatru – Teatrul Azi și Scena.ro (prezentare dezbatere)

Ora 17.30 (sala mică): 20K LEGHE SUB MĂRI (Magic Puppet Cluj-Napoca)

Ora 18 (Grădina Palas – în caz de vreme nefavorabilă, ATRIUM Palas): CARUL LUI THESPIS (Universitatea „Ovidius” Constanța)

Ora 19 (sala mare): OGLINDA NEAGRĂ (Teatrul Național „Lucian Blaga” Cluj-Napoca)

Ora 19 (cafeneaua NegruZi): NINA…VIAȚA MEA ÎN ARTĂ! (Facultatea de Teatru, Universitatea Lucian Blaga Sibiu)