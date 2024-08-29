Teatrul „Luceafărul” joacă în țara lui Hamlet

O parte a echipei artistice a Teatrului Luceafărul Iași se află în drum spre Danemarca, unde va susține în fața publicului din Skive două spectacole. Prezența actorilor ieșeni în țara lui Hamlet este urmarea invitației oficiale a Dansk Rumænsk Kultur Forening i Skive (DRKFS) și Ambasada României în Regatul Danemarcei și Islanda. Intitulat „Teatru românesc la Skive”, proiectul constă în susținerea, sâmbătă, 31 august, la Teatrul din Skive, a două reprezentații cu spectacolele Capra cu trei iezi și Stația clovnilor.

Capra cu trei iezi (regia Ion Ciubotaru, scenografia Mihai Pastramagiu, muzica Matilda Andrici, distribuția Claudiu Gălățeanu, Ioana Iordache, Carmen Mihalache, Ileana Ocneanu, Elena Zmuncilă) prezintă narațiunea imaginată de Ion Creangă într-o versiune care conservă filonul tradițional prin plastica scenografică inspirată din pictura naivă a lui Gheorghe Ciobanu, prin muzică și stil de joc. Spectacolul vizează comunitatea românească din regiune.

Stația clovnilor, creație scenică pentru întreaga familie (regia Ana Crăciun Lambru, decor Elena Iorga, costume și păpuși Alexandra Budianu, cu actorii George Cocoș, Cătălin Cucu, Claudiu Gălățeanu, Cristian Gheorghiu, Carmen Mihalache, Raluca Pintilie, Liliana Mavriș Vârlan, Elena Zmuncilă) este nonverbal și poartă privitorul într-o călătorie a imaginației prin registre emoționale variate, de la bucurie, la melancolie, trecând prin ludic. Publicul vizat sunt spectatorii danezi.

Cele două spectacole din repertoriul permanent al Teatrului Luceafărul Iași se înscriu în categoria celor văzute de public din întreaga lume, calitățile lor artistice ducându-le în sezoane anterioare în festivaluri și turnee în Spania, Italia, Portugalia, Marea Britanie, Republica Irlanda și în China, iar acum, în Regatul Danemarcei. „Este o nouă oportunitate de a promova cultura ieșeană, cultura română în afara granițelor. Prezența noastră la Skive este o premieră, ne aflăm pentru prima dată în țara lui Hamlet. Spectacolele Capra cu trei iezi și Stația clovnilor sunt multi-premiate și au fost selectate în festivaluri din întreaga lume, fiind vizionate de mii de spectatori. Teatrul ca artă vie este foarte important în viața noastră, atât pentru adulți, cât și pentru copii, personalități în formare. Prin narațiunile spuse și prin emoțiile trezite, teatrul are puterea de-a reuni oamenii, de-a consolida comunități, de-a stabili conexiuni sufletești solide”, precizează teatrologul Oltița Cîntec, manager interimar la Teatrului „Luceafărul” Iași.

Hamlet și Danemarca

În inima Europei de Nord, pe coasta înghețată a Mării Baltice, se află un regat marcat de o istorie bogată și o cultură fascinantă - Danemarca. În acest colț de lume, William Shakespeare a ales să plaseze una dintre cele mai celebre tragedii ale sale, Hamlet. Piesa lui Shakespeare nu este doar o explorare a sufletului uman și a luptei interne a unui prinț sfâșiat de îndoieli, ci și o reflexie asupra stării întregului regat, aflat într-o criză morală și politică.

Hamlet rămâne o poveste fascinantă despre putere, trădare și suferință, cu Danemarca ca fundal pentru explorarea unor teme universale. Deși piesa reflectă o versiune fictivă și tragică a regatului danez, influența sa asupra percepției culturale a Danemarcei rămâne puternică. Astfel, Hamlet și Danemarca sunt legați inseparabil în conștiința culturală globală, fiecare reflectând, într-un fel, complexitatea și ambiguitatea celuilalt.

Descoperă Skive

Skive, orașul unde vor juca actorii de la Teatrul „Luceafărul”, este o localitate mică daneză, situat în partea de nord a țării. Deși nu este o destinație turistică foarte populară, are multe de oferit vizitatorilor săi. Știați, de exemplu, că Skive este locul de naștere al renumitului autor danez, Jeppe Aakjær? Turiștii pot vizita casa copilăriei sale, Jenle, care a fost transformată în muzeu dedicat vieții și operei sale. Un alt fapt interesant despre Skive este că aici se află cea mai mare lingură din lume, amplasată chiar în piața centrală a orașului. De asemenea, Skive este cunoscut pentru frumusețea naturii din jur, inclusiv Limfjord, un loc popular pentru pescuit și navigație. Una dintre principalele atracții este Muzeul Skive, care prezintă istoria orașului și a regiunii înconjurătoare. Muzeul are și o grădină superbă, ideală pentru o plimbare relaxantă. Dacă sunteți interesat de artă, puteți vizita Skive Kunstmuseum, unde se află o colecție de artă contemporană daneză. Skive este cunoscut pentru bucătăria tradițională daneză, care este consistentă și plină de savoare. Unul dintre felurile de mâncare este frikadeller, chiftele daneze preparate din carne de porc și vită. Un alt preparat popular este flæskesteg, un fel de mâncare din carne de porc la cuptor, servit cu varză roșie și cartofi. Pentru un desert delicios, încercați æbleskiver, clătite mici și pufoase servite cu gem și zahăr pudră.