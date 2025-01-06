A fost înființată prima federație patronală națională a farmaciștilor
Teatrul Luceafărul Iași - Primul spectator din 2025

2025 este un an cu o semnificație specială pentru Teatrul Luceafărul Iași, care aniversează 75 de ani de existență. ”Înființat la 1 Martie 1950, în formula Teatrul de Păpuși de Stat Iași, mai întâi și-a desfășurat activitatea într-o sală mică din curtea vechii Biserici Catolice de pe strada Ștefan cel Mare. În 1977, după cutremur, echipa s-a mutat la Casa Tineretului, titulatura devenind Teatrul pentru Copii și Tineret, ca efect al dezvoltării repertoriale, estetice și de adresabilitate. În 1987, a fost inaugurat actualul sediu, iar numele instituției a fost completat de Luceafărul”, precizează teatrologul Oltița Cîntec, autoarea monografiei acestui așezământ. Primul titlu înscris pe afiș a fost Peștișorul de aur, motiv pentru care, ca însemn patrimonial, povestea cu peștișorul care împlinește dorințe se va afla mereu, în versiuni inedite, în repertoriul curent.
În acest context aniversar, o serie de evenimente vor marca pe întreg parcursul anului cele șapte decenii și jumătate de existență. Primul a avut loc duminică, 5 ianuarie, la cea dintâi reprezentație din 2025, Croitorașul cel Viteaz. O mică ceremonie desfășurată înainte de debutul spectacolului a evidențiat Primul spectator din 2025, cel care a achiziționat primele bilete pe 1 ianuarie. Fericita posesoare a acestui titlu este Sara Ioana Pintea, în vârstă de 5 ani și 4 luni, o fană a producțiilor Teatrului, la care revine duminică de duminică. ”Am început să venim cu ea la spectacolele voastre de când avea 1 an și opt luni, urmărea cu foarte mare atenție, i-a plăcut de prima dată, iar de atunci venim mereu. Le-am văzut de mai multe ori, dar ne plac atât de mult încât revenim. I-ați făcut o foarte mare bucurie!”, a precizat tatăl care o însoțea, domnul Cătălin Pintea. Mica ceremonie a constat îm decernarea în scenă a unei diplome tinerei spectatoare, a unui calendar Luceafărul și a câtorva jucării și cărți adecvate vârstei. Vizibil emoționată, Sara Ioana Pintea a mulțumit și a promis să revină!

Chiar la reprezentațiile spectacolelor programate în această săptămână:
- joi, 9 ianuarie, ora 17.30 – Povestea celor trei purceluși
- duminică, 12 ianuarie, ora 11 – Frumoasa și Bestia
- duminică, 12 ianuarie, ora 17.30 – Muzicanții din Bremen.
Biletele se pot achiziționa de pe platforma bilet.ro, preț întreg 40 lei, preșcolari și elevi 10 lei.
 

