Teatrul, noul aliat al liceenilor ieșeni în cursa pentru Bacalaureat

Teatrul trece bacul, un adevărat succes. Prima reprezentare a proiectului cu romanul ION a fost apreciată de elevi și profesori. Teatrul „Luceafărul” din Iași, unde a fost inițiat proiectul, are deja cereri din toată țara de la licee pentru a aduce în fața elevilor spectacolele înșirate din operele de BAC.

În timp ce emoțiile Bacalaureatului cresc, liceenii din Iași descoperă metode tot mai creative de a înțelege operele literare considerate „grele”. Una dintre ele vine dintr-o zonă neașteptată: teatrul. Operele din programa de Limba și literatura română sunt aduse pe scenă, în spectacole-lectură menite să-i ajute pe elevi să înțeleagă mai ușor textele clasice.

La Teatrul „Luceafărul” din Iași, romanul „Ion” de Liviu Rebreanu a fost recent pus în scenă într-o variantă condensată, de aproximativ 40 de minute. Personajele principale au prins viață prin interpretarea actorilor, iar limbajul, atmosfera și conflictele au fost adaptate astfel încât să fie accesibile publicului tânăr. Sesiunea de întrebări și discuții de după a arătat ca ideea este mai mult decât bine primită de elevi. „Este o provocare foarte frumoasă pentru noi. Nu este vorba doar de a recita un text, ci de a da viață personajelor și de a ajunge la sufletul elevilor”, spune actorul Cătălin Cucu, unul dintre interpreți. Acesta explică faptul că autenticitatea este esențială: „Trebuie să vorbim ardelenesc, pentru că personajul este din Ardeal. Asta îl face mai credibil și mai apropiat”.

Primii spectatori au fost elevii de clasa a XII-a de la Colegiul Național din Iași, care au recunoscut că întâlnirea cu teatrul le-a schimbat percepția asupra romanului. „Romanul este greu pentru oricine îl citește, sunt foarte multe descrieri și un limbaj complicat. Așa, parcă totul devine mai clar”, spune Măriuca, elevă în clasa a XII-a.

Alți elevi spun că experiența scenică le oferă ceva ce lectura individuală nu reușește întotdeauna: emoție. „Când citești, îți imaginezi ce trăiesc personajele. Dar când vezi spectacolul, chiar simți emoțiile și înțelegi mai bine mesajul autorului”, a declarat un alt elev prezent la reprezentație.

Profesorii consideră proiectul extrem de util în contextul actual, în care mulți elevi întâmpină dificultăți în parcurgerea integrală a operelor literare. „Lectura rămâne obligatorie, dar trebuie sa recunoaștem ca nu toți elevii citesc opera sau cel puțin nu integral. Este un proiect de care elevii au mare nevoie. Spectacolele-lectură creează un dialog între textul de Bacalaureat și propunerea scenică”, explică Nicoleta Munteanu, profesoară de Limba și literatura română.

Inițiativa face parte din proiectul „Teatrul trece Bacul”, coordonat de Teatrul „Luceafărul”. Pe lângă „Ion”, actorii au mai pregătit spectacole inspirate din „Iona” sau „Alexandru Lăpușneanu”, iar lista va fi extinsă în perioada următoare.

„Sunt opere pe care le scoatem din pagina de literatură și le așezăm în spectacol. Scopul este să le facem mai accesibile și mai vii pentru tineri”, spune Oltița Cîntec, teatrolog al Teatrului „Luceafărul”.

Spectacolele nu se vor desfășura doar în sala de teatru, ci și în licee sau cafenele, la cererea unităților de învățământ din întreaga țară. Prețul unui bilet este de 12 lei la teatru și 20 de lei pentru reprezentațiile organizate direct în școli.

Pe lângă teatru, elevii folosesc și alte metode moderne de învățare. Lecțiile explicate pe TikTok sau piesele muzicale în care romanele sunt transformate în rap sau manele educative au devenit virale și sunt tot mai populare în rândul adolescenților.

Astfel, pregătirea pentru Bacalaureat capătă forme noi, adaptate generației digitale, în care cultura clasică se împletește cu mijloace moderne de expresie. Pentru mulți liceeni, drumul spre promovarea examenului începe acum nu doar din manual, ci și din sala de teatru. Maria STANCU