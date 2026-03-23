Teatrul trece Bacul continuă cu un nou titlu: „Moara cu noroc”, în regia lui Ion Ciubotaru

Proiectul de lecturi performative „Teatrul trece Bacul” adaugă în listă un nou titlu. „Moara cu noroc”, de Ioan Slavici, a fost pusă în scenă de regizorul Ion Ciubotaru, cu actorii Iulia Deloiu Trif, Mariana Teleman, Gabriela Andrei, Paul Sobolevschi, Adi Diaconu și Cristian Gheorghiu.

Structura o urmează pe cea care a stat la baza tuturor spectacolelor din serie – 40 de minute de spectacol și 10 minute de discuții –, pentru a da șansa elevilor să își exprime opiniile, nelămuririle și întrebările. „Succesul proiectului pe care îl curatoriez a depășit cu mult așteptările. Firește, am anticipat buna lui primire, însă reacțiile tinerilor, cadrelor didactice și ale părinților au întrecut cu mult speranțele care ne-au motivat să îl derulăm. E un sprijin, o formă de parteneriat artistic cu cei care se pregătesc pentru examenul de maturitate”, precizează teatrologul Oltița Cîntec.

Regizorul Ion Ciubotaru a comprimat textul, fără să-i afecteze spiritul sau litera, prezentând o versiune condensată, care să îi orienteze pe liceeni și spre citirea romanului. „Spectacolele noastre sunt un intermediar carte-elevi, un stimulent artistic care să le arate că scrierile canonice nu sunt literatură de speriat”, spune regizorul Ion Ciubotaru.

Până acum, „Teatrul trece Bacul” numără patru titluri: „Ion”, de Liviu Rebreanu, „Alexandru Lăpușneanul”, de Constantin Negruzzi, „Iona”, de Marin Sorescu, și „Moara cu noroc”, de Ioan Slavici. Spectacolele se joacă atât la sediu, cât și în turneu, în săli de festivități, săli de conferințe, auditoriumuri, case de cultură și alte spații, fiind realizate într-o formă ușor de itinerat.

Săptămâna aceasta este una foarte plină la Teatrul Luceafărul. Sunt programate 15 reprezentații, atât pentru publicul școlar, cât și pentru publicul larg. Cele mai pline zile sunt miercuri, cu patru reprezentații, și marți, joi și vineri, cu câte trei reprezentații, la sediu și în deplasare. Acestora li se adaugă repetițiile pentru următoarea premieră, „Mica sirenă”, programată vineri, 3 aprilie, la ora 18.

Maura ANGHEL