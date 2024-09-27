Tentativă de jaf la o bancă din Iași

În seara de 26.09.2024, in jurul orei 18.05, polițiștii din Iași au fost sesizați prin apel 112 de către sediul central al unei unități bancare, despre faptul că, la ora 17:20, într-o sucursală din municipiul Iași (din cartierul Alexandru cel Bun), ar fi intrat o persoană necunoscută, deghizată, având asupra sa un obiect ce părea pistol, cu care a amenințat angajații care se aflau în sediu și le-a cerut bani.

Persoana nu a sustras nicio sumă de bani și nu a fost rănită nicio persoană.

La scurt timp, aceasta a părăsit sediul băncii.

În cauză, s-a constituit o echipa operativă complexă, formată din polițiști din cadrul Serviciului de Investigații Criminale și Poliției Municipiului Iași, care efectuează cercetări, în vederea identificării persoanei și pentru stabilirea situației de fapt.