Tentativă de omor în penitenciarul Iași

Un deținut din Penitenciarul Iași a fost arestat preventiv pentru 30 de zile, fiind cercetat pentru tentativă de omor, după ce ar fi atacat un alt deținut cu un cuțit improvizat, potrivit unui comunicat al Parchetului de pe lângă Tribunalul Iași.

Conform procurorilor, incidentul a avut loc la data de 2 decembrie 2025, în jurul orei 13:00, pe holul unei secții din cadrul Penitenciarului Iași. Anchetatorii susțin că inculpatul F.B.I. ar fi înjunghiat victima, un alt deținut, în zona capului, provocându-i o plagă preauriculară dreaptă.

Agresiunea ar fi fost comisă cu un cuțit semiartizanal, al cărui mâner era confecționat din material textil. Potrivit probatoriului administrat, lovitura aplicată, obiectul folosit și zona vizată ar fi fost de natură să pună în pericol viața victimei, procurorii apreciind că agresorul ar fi urmărit producerea decesului.

Pentru identificarea autorului și administrarea probelor, Parchetul de pe lângă Tribunalul Iași a beneficiat de sprijinul Inspectoratului de Poliție Județean Iași - Serviciul de Investigații Criminale.

"Prin referatul din 28 ianuarie, procurorii au solicitat arestarea preventivă a inculpatului, iar Tribunalul Iași a admis propunerea, dispunând, prin minuta din 29 ianuarie, arestarea preventivă a acestuia pentru o perioadă de 30 de zile", au transmis procurorii.

Reprezentanții Parchetului precizează că luarea măsurilor preventive și desfășurarea urmăririi penale nu aduc atingere principiului prezumției de nevinovăție, de care inculpatul beneficiază până la pronunțarea unei hotărâri definitive. Laura RADU