Ţeparii de pe net pot dormi liniştiţi: procurorii nu-şi bat capul cu urmărirea penală

Ieşeanca Liliana C. s-a zbătut vreme de trei ani pentru a-şi recupera prejudiciul şi pentru a-i vedea pedepsiţi pe cei care o ţepuiseră. Lucrurile au stat aşa: în luna 2021, Liliana a postat un anunţ online prin care oferea spre vânzare un scaun auto pentru copii, la preţul de 150 lei. La scurt timp după, ea a fost contactată pe whatsapp de de o persoană care şi-a exprimat intenţia de a achiziţiona produsul oferit spre vânzare...

După ce ieşeanca a dat câteva detalii despre produs, „cumpărătorul” s-a arătat decis să achiziţioneze căruciorul. I-a trimis un link spre ceea ce părea a fi site-ul unui curier de anvergură naţională şi i-a spus să completeze datele solicitate de acel link pentru a-i putea trimite banii. Liliana l-a accesat, de acolo a fost redirecţionată pe o pagină de internet ce avea o siglă asemănătoare cu cea de la olx, unde i se cereau datele cardului, respectiv numărul de card asociat contului de debit, data expirării, codul CVV. După ce a completat toate acestea, femeia a constatat că pagina pe care se afla nu se mai încărca. În continuare, presupusul cumpărător i-a spus persoanei vătămate că este o problemă cu tranzacţia şi trebuie să confirme primirea banilor. Liliana s-a conformat solicitării şi a intrat în aplicaţia mobilă BTPay, apoi a confirmat tranzacţia. La scurt timp, şi-a dat seama că în realitate a efectuat o plată în valoare de aproximativ 800 lei, în loc să primească bani. A sunat la bancă, unde a solicitat refuzul la plată şi blocarea cardului. Era prea târziu, banii fuseseră scoşi.

Păgubita a sesizat poliţia, s-au demarat investigaţiile, s-au cerut explicaţii celor de la olx. Aceştia au precizat că linkurile de plată nu sunt asociate cu site-ul lor şi că ele sunt folosite folosit în fraudele de tip phising. În general, linkurile sunt transmise prin intermediul aplicaţiilor de mesagerie, de tip whatsapp. De cele mai multe ori, persoanele din spatele acestor tentative de fraudă nu au conturi pe olx, numerele de telefon fiind preluate direct de pe site. Nu a fost identificat niciun anunţ sau cont olx asociat numărului de telefon al „cumpărătorului”.

Această situaţie de facto l-a descurajat pe pocurorul de caz, care a emis, la sfârşitul lunii august, ordonanţa de clasare a urmăririi penale. pe motiv că există o „disproporţie vădită între cheltuielile ce le-ar implica desfăşurarea procesului penal şi imposibilitatea de a se administra alte probe în cauză”.

Prin încheierea de cameră de consiliu de joi, 17 octombrie, magistraţii de la Tribunalul Iaşi au validat ordonanţa de renunţare la urmărirea penală. Liliana a rămas cu buzele umflate. Bani şi timp pierdut. Claudiu CONSTANTIN