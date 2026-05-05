* terasele cu pergole și folii mobile au devenit un punct nevralgic pentru HoReCa * proprietarii spun că legea antifumat nu face diferența între spațiile închise și cele semi-deschise, iar investițiile făcute pentru confortul clienților se pot transforma peste noapte în amenzi de mii de lei

Proprietarii de terase din Iași cer clarificarea urgentă a modului în care se aplică legea antifumat în spațiile amenajate cu pergole, folii laterale sau structuri mobile de protecție. Nemulțumirea vine dintr-o situație întâlnită tot mai des în HoReCa: antreprenorii investesc în soluții care să le permită funcționarea teraselor în perioadele cu vânt, ploaie sau temperaturi scăzute, dar aceste amenajări pot transforma spațiul, din punct de vedere legal, într-unul considerat „închis”.

Legea interzice fumatul în spațiile publice închise și în spațiile închise de la locul de muncă, iar definiția spațiului închis include un loc cu acoperiș, plafon sau tavan și delimitat de cel puțin doi pereți, indiferent de natura acestora ori de caracterul temporar sau permanent. Această formulare este cea care creează tensiuni în cazul teraselor cu pergole retractabile și folii laterale mobile.

Liliana Vîntur, proprietara unei terase, spune că problema nu este refuzul de a respecta legea, ci lipsa unei etape de prevenție și faptul că spațiile semi-deschise sunt tratate la fel ca interiorul unui local. „Fiind nefumătoare, sincer, nu am știut că fumatul nu este permis pe terasă în aceste condiții și că pot primi amendă, deoarece spațiul este considerat închis dacă există doi pereți laterali și acoperiș, în cazul nostru o pergolă retractabilă, chiar dacă terasa este, în realitate, semi-deschisă”, a explicat Liliana Vîntur. Ea susține că terasa nu a fost modificată pentru a ocoli legea, ci pentru a putea funcționa în condiții meteo dificile. În cazul său, folia laterală a fost montată pentru protecție împotriva curenților de aer, iar pereții sunt mobili și pot fi rulați. „Am investit într-o pergolă pentru a crea confort clienților și pentru a dezvolta businessul. Am investit în folii laterale deoarece, în zona în care se află terasa, se formează curenți puternici de aer și, fără protecție, terasa devine inutilizabilă. Cei doi pereți sunt mobili, din folie care se rulează”, spune proprietara.

Amenzi directe, fără prevenție

Una dintre cele mai mari nemulțumiri ale antreprenorilor este faptul că sancțiunea poate veni direct, fără o etapă de avertizare sau îndrumare. Pentru operatorii economici, amenzile aplicate în astfel de situații pot ajunge la sume greu de dus, mai ales într-un sector deja afectat de taxe, costuri mari cu personalul, chirii, energie și materii prime.

„În România, în astfel de situații, nu există conceptul de prevenție. Nu primești un avertisment sau posibilitatea de a remedia situația, ci direct amendă: 5.000 de lei la prima abatere și 10.000 de lei ulterior. Trăiești mereu cu frica în spate, indiferent cât de bine îți instruiești angajații, pentru că oricând poți fi vânat”, spune Liliana Vîntur.

Antreprenorii cer diferențiere între terasă închisă și semi-închisă

Proprietarii de localuri spun că legea trebuie respectată, dar cer o definire mai clară a spațiilor semi-închise. Ei susțin că o terasă cu folii mobile, rulate parțial sau total în funcție de vreme, nu ar trebui tratată automat la fel ca o încăpere interioară.

„Problema este că, în prezent, foarte multe terase din țară funcționează exact în același mod. Legea impune niște standarde teoretice, din cărți, fără să țină cont de realitatea din teren. În aceste condiții, practic orice antreprenor din HoReCa poate deveni pasibil de amendă”, afirmă Liliana Vîntur.

O soluție ar putea fi stabilirea unor criterii clare: procentul de deschidere al terasei, tipul pereților laterali, caracterul mobil al foliilor, existența ventilației naturale, suprafața liberă și modul în care spațiul este folosit efectiv. În lipsa acestor criterii, fiecare control poate depinde de interpretarea punctuală a situației din teren.

Mesajul antreprenorilor nu este împotriva protejării nefumătorilor, ci împotriva lipsei de predictibilitate. Ei cer reguli discutate cu cei care lucrează efectiv în domeniu, ghiduri clare și controale care să înceapă cu prevenție, nu direct cu sancțiuni.

La nivel național, controalele pe această zonă s-au intensificat în ultimii ani. În martie 2026, Poliția Locală București a anunțat amenzi de 55.000 de lei pentru 11 restaurante, terase și baruri unde se fuma în spații considerate interioare.

Dan DIMA