Terenul pentru accesul spre Aeroportul Iași a fost, în sfârșit, deblocat

După ani de blocaje administrative, promisiuni reluate și proiecte care păreau să se miște mai mult pe hârtie decât în realitate, Guvernul a aprobat transferul unui teren esențial pentru dezvoltarea Aeroportul Internațional Iași. Decizia are, în realitate, o încărcătură mult mai mare: deblochează una dintre cele mai sensibile probleme de infrastructură ale orașului – accesul rutier către aeroport.

Este vorba despre un teren de aproximativ 83.000 de metri pătrați, situat în zona Moara de Vânt, o zonă care, până acum, a fost mai degrabă sinonimă cu ambiguitatea administrativă decât cu dezvoltarea coerentă. Terenul era în administrarea Ministerului Afacerilor Interne, prin unitatea de aviație, iar lipsa unei clarificări juridice a făcut imposibilă avansarea unor proiecte majore. Acum, prin decizia Guvernului, acest teren trece în domeniul public al județului, sub autoritatea Consiliul Județean Iași, iar blocajul dispare.

Proiectul, gestionat de Primăria Municipiului Iași, avea nevoie de un coridor de teren coerent, continuu, fără litigii sau suprapuneri de administrare. Fără acest coridor, orice discuție despre execuție era prematură, iar astăzi, acel coridor începe să existe, susține vicepreședintele CJ Iași, Marius Dangă.

Transferul terenului este primul pas real în această direcție. Nu rezolvă problema, dar o face, în sfârșit, rezolvabilă.

În plus, transferul deschide și perspectiva unei extinderi mai ample a aeroportului. Zona de vest și sud devine disponibilă pentru dezvoltări viitoare: infrastructură aeronautică, facilități conexe, parcări, zone logistice. Într-un context în care traficul aerian din Iași a crescut constant în ultimii ani, presiunea pe infrastructura existentă este deja vizibilă. Fără extindere, aeroportul riscă să atingă limitele operaționale mai repede decât ar fi anticipat.

Demersul nu a apărut peste noapte. Încă din 2024, Consiliul Județean Iași a început procedurile pentru transfer, a declarat interesul public județean și a propus un schimb de terenuri pentru a debloca situația. A fost un proces lent, cu negocieri între instituții, avize și etape birocratice inevitabile. Faptul că s-a ajuns, în final, la o Hotărâre de Guvern publicată în Monitorul Oficial arată că, de această dată, mecanismul administrativ a funcționat până la capăt. Daniel BACIU