Teroare la Cotnari: bărbat arestat după un atac violent asupra fostei concubine

Un caz grav de violență domestică, cu accente care puteau degenera într-o tragedie de proporții, a zguduit liniștea unei comunități din județul Cotnari. Un bărbat de 37 de ani a fost arestat preventiv pentru 30 de zile, după o serie de fapte extrem de grave care au culminat cu o tentativă de incendiere a locuinței fostei sale concubine.

Totul s-a petrecut pe 13 aprilie, când individul, deși avea emis un ordin de protecție împotriva sa de către Judecătoria Hârlău, a decis să ignore complet restricțiile legale. Acesta s-a deplasat la locuința tinerei, în vârstă de 26 de ani, încălcând flagrant măsurile impuse de instanță.

Ajuns acolo, conflictul a escaladat rapid. Potrivit anchetatorilor, bărbatul ar fi agresat-o fizic pe femeie, ar fi amenințat-o și ar fi provocat distrugeri în locuință. Scenele au degenerat într-un moment extrem de periculos: acesta ar fi stropit curtea cu o substanță inflamabilă și ar fi dat foc, cu intenția de a incendia imobilul.

Din fericire, incendiul nu s-a extins, fiind limitat la pagube materiale. Însă gravitatea faptelor rămâne una ridicată, iar intervenția rapidă a autorităților a fost esențială pentru a preveni un deznodământ tragic.

Polițiștii din cadrul Secției nr. 9 Poliție Rurală Hârlău au intervenit și, pe 20 aprilie, l-au reținut pe suspect pentru 24 de ore. Ulterior, acesta a fost prezentat procurorilor din cadrul Parchetul de pe lângă Judecătoria Hârlău și instanței de judecată.

Decizia a venit rapid: magistrații au dispus arestarea preventivă pentru 30 de zile.

Lista acuzațiilor este una lungă și gravă: încălcarea ordinului de protecție, violare de domiciliu, violență în familie, amenințare, tentativă la distrugere, distrugere.

Cazul readuce în atenție un fenomen alarmant: ignorarea ordinelor de protecție și escaladarea rapidă a conflictelor domestice în acte de violență extremă. În multe situații, aceste episoade sunt semnale de avertizare care, dacă nu sunt tratate cu maximă seriozitate, pot duce la tragedii.

Ancheta continuă, iar bărbatul va rămâne în arest preventiv în perioada următoare, timp în care procurorii vor strânge toate probele necesare pentru trimiterea în judecată. Andrei TURCU