Thriller administrativ și juridic de proporții. Autostrada Iașului, mai aproape de suspendare decât de execuție!

* val de contestații pe tronsonul ieșean al Autostrăzii Unirii A8 * finanțarea pentru acest sector este asigurată prin programul SAFE, însă semnarea efectivă a contractelor depinde de finalizarea acordurilor de împrumut și de alocările bugetare necesare * întregul proiect poate rămâne suspendat dacă finanțarea nu este securizată la timp * termenul-limită de 31 mai planează ca o sabie deasupra tuturor acestor eforturi

Autostrada Unirii A8, marele simbol al renașterii infrastructurii din Moldova, se transformă, pe zi ce trece, într-un thriller administrativ și juridic de proporții. Situația tronsonului 2 Târgu Frumos–Lețcani ilustrează, poate mai clar ca oricând, complexitatea și fragilitatea marilor proiecte de infrastructură din România. Deși desemnarea unui câștigător ar fi trebuit să marcheze un pas decisiv înainte, depunerea a două contestații a readus întregul proces într-o zonă de incertitudine administrativă și juridică, cu potențiale implicații asupra calendarului general al investiției.

Contractul pentru acest tronson, în lungime de 28,6 kilometri, a fost atribuit asocierii conduse de Danlin XXL, oferta fiind considerată cea mai avantajoasă din punct de vedere financiar, cu o valoare de 4,57 miliarde de lei. Totuși, rezultatul procedurii a fost contestat de două entități importante din domeniul construcțiilor, respectiv Strabag și consorțiul coordonat de Makyol Insaat. Aceste demersuri sunt parte firească a mecanismului de achiziții publice, însă ele pot întârzia semnificativ semnarea contractului și, implicit, demararea lucrărilor.

Importanța acestui tronson derivă nu doar din poziționarea sa geografică, ci și din complexitatea tehnică a proiectului. Sunt prevăzute 33 de poduri și pasaje, cu o lungime totală de aproximativ 7,8 kilometri, precum și două tuneluri, elemente care implică soluții inginerești avansate și o planificare riguroasă. În plus, proiectul include circa 13 kilometri de drumuri de legătură, menite să asigure integrarea eficientă în rețeaua rutieră existentă, inclusiv conexiuni cu DN 28 și DN 28D.

Directorul general al Companiei Naționale de Investiții Rutiere, Gabriel Budescu, a anunțat că în această săptămână vor fi anunțați câștigătorii pentru două tronsoane-cheie ale autostrăzii Autostrada Unirii A8, între Târgu Neamț (Moțca) – Iași – Ungheni. Realitatea, însă, este mult mai complicată și tensionată.

Contextul general al sectorului ieșean al A8 este, la rândul său, unul complicat. Alte tronsoane se află în diferite stadii de evaluare, reevaluare sau contestare, ceea ce creează o imagine fragmentată a progresului. Tronsonul Moțca - Târgu Frumos este în reevaluare, în urma unor decizii judiciare, în timp ce atribuirea pentru Lețcani–Iași este contestată, iar segmentul Iași - Ungheni nu are încă un câștigător desemnat. Această succesiune de proceduri și eventuale blocaje evidențiază dificultățile întâmpinate în implementarea unui proiect de asemenea amploare.

Pe lângă provocările administrative și juridice, există și o componentă financiară esențială.

Finanțarea pentru sectorul ieșean al autostrăzii este asigurată prin programul SAFE, însă semnarea efectivă a contractelor depinde de îndeplinirea unor condiții care țin de autoritățile centrale, în special de finalizarea acordurilor de împrumut și de alocările bugetare necesare. În lipsa acestor elemente, chiar și procedurile de atribuire finalizate pot rămâne fără efect concret.

Aici se află, de fapt, adevărata dramă. În timp ce licitațiile se finalizează și câștigătorii sunt desemnați, întregul proiect poate rămâne suspendat dacă finanțarea nu este securizată la timp. Termenul-limită de 31 mai planează ca o sabie deasupra tuturor acestor eforturi.

În ansamblu, evoluția proiectului Autostrăzii Unirii A8 reflectă interdependența dintre aspectele tehnice, juridice și financiare. Deși există progrese semnificative în unele zone, întregul demers rămâne vulnerabil la întârzieri cauzate de contestații sau de blocaje instituționale.

Pentru regiunea Moldovei, finalizarea acestei autostrăzi reprezintă o oportunitate majoră de dezvoltare economică și de conectare la rețelele europene de transport, însă atingerea acestui obiectiv depinde de capacitatea autorităților și a actorilor implicați de a gestiona eficient aceste provocări.

În perioada următoare, rolul instituțiilor de soluționare a contestațiilor va fi esențial pentru clarificarea situației și reluarea cursului normal al procedurilor. În același timp, asigurarea finanțării și menținerea unui ritm coerent al deciziilor administrative vor reprezenta factori decisivi pentru ca proiectul să avanseze dincolo de stadiul actual și să intre, efectiv, în faza de execuție.

Daniel BACIU