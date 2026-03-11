* tincturile, maceratele, ceaiurile și rețetele simple, făcute din flori, frunze, rădăcini și rășini, vorbesc despre o medicină a răbdării, a observației și a ritmului natural * în spatele lor nu stă doar credința, ci și o veche știință practică a lumii monahale, în care vindecarea începea adesea din grădină, din chilie și din rânduiala locului

La Iași, povestea tincturilor și a maceratelor nu ține doar de nostalgie sau de pioșenie decorativă. Ea aparține unei memorii concrete, în care mănăstirea nu era doar loc de rugăciune, ci și spațiu de îngrijire, de cultivare a plantelor și de transmitere a unor gesturi terapeutice simple, repetate generații la rând. În jurul marilor așezăminte monahale din Iași și din zona Moldovei, această relație dintre credință, natură și alinare a rămas recognoscibilă până astăzi. Doxologia publică în mod constant materiale despre recoltarea și folosirea plantelor medicinale, iar tradiția monahală românească a păstrat, în multe locuri, laboratoare și ateliere în care se prepară tincturi, siropuri, uleiuri și creme.

Diferența dintre tinctură și macerat spune, de fapt, ceva despre finețea acestei lumi. Tinctura este, în esență, un extract obținut prin macerarea plantei în alcool, pentru a extrage principiile active și a le conserva mai mult timp. Maceratul, în schimb, lucrează lent, de regulă la rece, și păstrează o altă delicatețe a plantei, fiind preferat mai ales pentru speciile sensibile la temperatură. În spatele acestor formule aparent simple stă o cultură veche a plantelor medicinale, confirmată și de literatura universitară de specialitate, care arată că utilizarea lor terapeutică are rădăcini foarte vechi în spațiul românesc și european.

Pentru publicul de astăzi, fascinația acestor rețete vine și din altceva: din sentimentul că ele aparțin unei lumi mai lente, mai puțin industriale, în care remediul nu era ambalat agresiv, ci pregătit cu măsură, cu timp și cu discernământ. Într-un Iași grăbit, prins între farmacii, suplimente, reclame și automedicație, ideea de tinctură mănăstirească păstrează încă un aer de încredere. Nu pentru că ar înlocui medicina modernă, ci pentru că trimite la o disciplină a îngrijirii: să știi planta, să-i respecți timpul, să nu o transformi în miracol ieftin.

Aici stă și miza jurnalistică reală a subiectului: mănăstirile Iașului nu conservă doar ziduri, icoane și vechi tipărituri, ci și un mod de a înțelege sănătatea ca relație între om, natură și măsură. Tincturile și maceratele nu sunt doar produse naturiste; ele sunt fragmente dintr-o civilizație tăcută, care a știut să transforme plantele în ajutor, iar răbdarea în formă de vindecare. Într-o epocă a soluțiilor instant, tocmai această lentă „farmacie” a mănăstirii poate deveni, paradoxal, una dintre cele mai actuale povești ale Iașului. Clara DIMA