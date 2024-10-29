Tinerii, calea spre un mediu înconjurător mai curat. Sute de elevi au vizitat Centrul Municipal de Colectare

* „Organizăm acțiuni începând de la grădinițe, în școli primare, în gimnaziu și licee. În ultimii ani, din ce în ce mai multe facultăți vin către noi, cu rugămintea de a-i accepta în centrele de colectare, în stațiile de sortare, în depozitele de deșeuri, pentru a înțelege mecanismul de colectare separată. Suntem în campanii inclusiv pentru populația municipiului Iași, la punctele de colectare”, Cătălin Neculau, director al Salubris SA Iași

În ultimii ani, tinerii din Iași dau tot mai des dovadă de faptul că sunt preocupați de mediul înconjurător. Acest lucru s-a putut observa și zilele trecute, când Centrul Municipal de Colectrare din Iași a fost vizitat de sute de copii, cu ocazia „Școlii altfel”. Cei mici au fost învățați cum să separe corect deșeurile și au fost informați despre importanța responsabilității față de mediul înconjurător. „Înercăm să facem educație pentru viitor. Am avut plăcerea de a primi la Centrul Municipal de Colectare Iași peste 200 de copii și cadre didactice de la Grădinița cu Program Prelungit nr. 24, Școala Ștefan cel Mare Dancu și Școala Gimnazială Ștefan Bârsănescu, cu ocazia Săptămânii altfel. Micii ecologiști au învățat despre importanța reciclării și impactul deșeurilor asupra mediului. Entuziasmul lor a fost răsplătit cu premii personalizate marca Salubris. Obiectivul nostru a fost promovarea educației ecologice și responsabilității față de mediu”, a precizat Cătălin Neculau, director al Salubris SA Iași.

Tinerii, tot mai preocupați de mediu

Conform conducerii Salubris SA Iași, tinerii din capitala Moldovei sunt tot mai preocupați de acțiunile de ecologizare și de ceea ce se întâmplă cu deșeurile pe care populația le produce. Astfel, aceștia sunt văzuți drept calea spre un mediu înconjurător mai curat. În aceste condiții, compania de salubrizare din Iași organizează frecvent acțiuni de informare în rândul tinerilor. „Trebuie ca oamenii să știe că au obligația legală de a colecta selectiv, dar și morală. Am început să facem această conștientizare și ne interesează să ajungem în mintea și sufletul copiilor. Ei sunt vectorii care pot influența și adulții. De multe ori, copiii ajung să îi tragă pe părinți de mânecă, conform feedback-ului venit de la părinți. Facem acțiuni începând de la grădinițe, în școli primare, gimnaziu și licee. În ultimii ani, din ce în ce mai multe facultăți vin către noi, cu rugămintea de a-i accepta în centrele de colectare, în stațiile de sortare, în depozitele de deșeuri, pentru a înțelege mecanismul de colectare separată. Suntem în campanii inclusiv pentru populația municipiului Iași, la punctele de colectare”, a adăugat Cătălin Neculau. Cristian ANDREI