* în timp ce multe orașe se plâng că își pierd tinerii buni, Iașul îi scoate, unul câte unul, la lumină * olimpici care câștigă aur, liceeni care construiesc roboți, copii care calculează mai repede decât adulții și studenți care duc cercetarea medicală până în marile expoziții ale lumii apar în campania națională „100 de tineri pentru dezvoltarea României”

Iașul are o generație care intră în competiții, câștigă medalii, inventează, codează, calculează, construiește roboți și duce numele orașului în proiecte despre care, în mod normal, am crede că se fac doar în marile centre ale lumii.

Campania națională „100 de tineri pentru dezvoltarea României” a pus reflectorul pe o parte dintre ei. Lista celor cu legătură directă cu Iașul spune ceva important: orașul nu produce doar absolvenți, ci caractere competitive. Nu doar elevi cuminți, ci minți care apasă accelerația.

De la Colegiul Național Iași și Colegiul „Costache Negruzzi”, până la Liceul de Informatică „Grigore Moisil”, UAIC și UMF „Grigore T. Popa”, Iașul apare ca un rezervor de performanță. Și nu într-un singur domeniu. Matematică, informatică, robotică, inteligență artificială, medicină, aritmetică mentală – toate se întâlnesc într-o generație care pare să nu mai aibă răbdare cu mediocritatea.

Elevi care nu se joacă de-a performanța

La vârste la care mulți copii abia descoperă ce le place, unii elevi din Iași adună deja rezultate care îi pun pe harta internațională. Matias Aneculăesi, elev la Școala Primară „Carol I” din Iași, a devenit super campion mondial la aritmetică mentală. Karlos Tănăsucă, tot din Iași, s-a remarcat printr-o viteză de calcul care pare mai degrabă exercițiu de magie decât muncă de copil. Flavia Dumitrașcu, elevă la Școala Gimnazială „B. P. Hașdeu” nr. 22, intră și ea în galeria copiilor care schimbă ideea de „performanță la vârstă mică”. La 10 ani, numele ei apare deja legat de competiții internaționale de matematică mentală. Sunt povești despre disciplină, concentrare și antrenament. Despre copii care, în loc să fie împinși în față doar pentru aplauze, duc în spate ore întregi de exercițiu. Iar asta face diferența dintre talent și rezultat.

Olimpici care duc Iașul în prima linie

Iașul are și olimpici care confirmă că școala de aici încă poate produce vârfuri. Andrei Nemțișor, elev la Colegiul Național „Costache Negruzzi” Iași, este unul dintre numele puternice ale matematicii. Rezultatele lui, inclusiv aurul absolut la competiții balcanice, îl așază între tinerii care nu doar participă, ci domină.

Ilinca-Rucsandra Radu, elevă la Colegiul Național Iași, vine din aceeași zonă dură a performanței: matematică, informatică, competiții internaționale, medalii. Este genul de parcurs care nu se construiește din noroc. Se construiește din presiune, rigoare și o capacitate rară de a rămâne lucid când ceilalți abandonează.

Liceenii care nu vorbesc despre viitor. Îl construiesc

La Liceul de Informatică „Grigore Moisil” din Iași, viitorul nu este doar un cuvânt bun pentru discursuri. Este proiect, prototip, cod, testare, competiție.

Shaan Salian și Mark Strîmbu au creat Pickabot, un robot autonom pentru colectarea deșeurilor. O idee simplă la prima vedere, dar cu o miză enormă: tehnologia poate răspunde unei probleme pe care adulții o tot pasează de la o administrație la alta. Gunoiul există, nepăsarea există, soluțiile întârzie. Doi liceeni au ales să nu mai aștepte.

Tot de la Liceul de Informatică vine și Andrei Baciu, cu RestART, un proiect care folosește inteligența artificială pentru restaurarea digitală a operelor de artă deteriorate. Aici, tehnologia se întâlnește cu patrimoniul. AI-ul nu mai este doar sperietoare, modă sau jucărie de internet. Devine instrument pentru memorie, cultură și recuperare.

Studenții care duc Iașul dincolo de granițe

La nivel universitar, Iașul ridică ștacheta prin echipa TheOnesWhoKnock, formată din Andrei Boacă, Alexandru Gheorghiș și Robert Andrei Popa, studenți ai Facultății de Informatică de la Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iași. Aurul obținut la ICPC European Championship 2026 nu este doar o medalie. Este o confirmare că Iașul contează în programarea de top.

Într-o altă zonă, dar cu o miză poate și mai emoționantă, echipa MAVIS Artificial Heart, legată de UMF „Grigore T. Popa” Iași, a lucrat la un prototip de inimă artificială pediatrică. BabyHeart nu este un proiect oarecare, bun doar de pus într-o broșură universitară. Este genul de idee care arată cum cercetarea făcută de tineri poate atinge una dintre cele mai fragile zone ale medicinei: viața unui nou-născut.

Iașul care crește România nu este o metaforă frumoasă. Este deja o realitate.

Maura ANGHEL