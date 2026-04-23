Tot mai multe probleme pe Autostrada Unirii

Situația Autostrada Unirii A8 nu mai poate fi cosmetizată: pe hârtie pare un proiect strategic care leagă Moldova de Transilvania și Europa, dar în realitate este un puzzle fragmentat, plin de întârzieri, blocaje și promisiuni împinse de la un an la altul.

Pe unele tronsoane există, într-adevăr, mișcare. Lotul Târgu Mureș – Miercurea Nirajului este în execuție, însă chiar și aici apar probleme serioase: pierderea finanțării prin PNRR și întârzierile la plăți au încetinit ritmul, împingând finalizarea cel mai probabil spre 2027. Este un exemplu clar că nici măcar acolo unde se lucrează nu există garanția respectării termenelor.

Mai departe, pe segmentul montan – una dintre cele mai dificile și costisitoare porțiuni – lucrurile sunt încă în faza de proiectare. Loturile dintre Sărățeni și Pipirig, gestionate de Compania Națională de Investiții Rutiere, sunt contractate, dar efectiv nu s-a intrat în execuție. Orizontul realist împinge orice progres vizibil abia în 2027, dacă nu apar alte blocaje.

Există însă și zone unde situația devine de-a dreptul absurdă. Lotul Pipirig – Vânători Neamț așteaptă de peste un an ordinul de începere a proiectării. Este genul de blocaj birocratic care nu ține de lipsa constructorilor, ci de disfuncții instituționale, unde responsabilitatea se pierde între autorități și antreprenori.

Și mai grav, pe lotul Vânători Neamț – Moțca nu se mai lucrează de aproximativ un an, deși contractul există. Promisiunile privind reluarea lucrărilor sunt, deocamdată, doar declarații.

„Întrebarea care se pune: Vom avea utilaje în 2027 pe toate loturile de la Târgu Mureș la Ungheni-Prut astfel încât să fie finalizată etapizat această autostradă în perioada 2030-2032. Răspunsul este greu de dat astăzi. De aceea trebuie continuată presiunea civică sub toate formele!”, a transmis activistul civic Cătălin Urtoi.

În județul Iași, realitatea este și mai dură: de la Moțca până la Ungheni, adică exact segmentul care ar trebui să conecteze România de Republica Moldova, nu există în acest moment niciun contract semnat. Toate loturile sunt încă în licitație, iar procedurile sunt întârziate de contestații și de lansarea tardivă a acestora.

Acest lucru pune sub semnul întrebării încadrarea în termenul-limită al finanțării prin programul SAFE, stabilit pentru 31 decembrie 2030. Fiecare lună pierdută acum înseamnă un risc real ca proiectul să nu fie finalizat la timp sau să piardă finanțarea europeană.

Singurul punct unde lucrurile sunt clare este podul peste Prut de la Ungheni, aflat în execuție și cu termen de finalizare în 2026. Este, paradoxal, o lucrare punctuală care avansează mai sigur decât autostrada care ar trebui să ajungă la el.

În concluzie, A8 rămâne un proiect împărțit între realitate și promisiune: câțiva kilometri în lucru, mai multe tronsoane în proiectare și un segment esențial încă blocat în hârtii. Iar cea mai importantă clarificare este una simplă și incomodă: existența unor „constructori desemnați” nu înseamnă automat existența unor lucrări.

În teren, acolo unde contează, Autostrada Unirii este încă departe de a fi o certitudine. Daniel BACIU