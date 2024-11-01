Tot mai mulți ieșeni își petrec sărbătorile de iarnă în țările calde

* „Foarte mulți clienți au achiziționat pachete pentru destinații precum Tenerife, unde temperatura medie în lunile de iarnă este de 17 grade Celsius. Thailanda este un alt punct de atracție... Și vacanțele în Dubai sunt la mare căutare, temperaturile fiind, în luna decembrie, de 21-26 grade Celsius. Grecia, Cipru sau Portugalia sunt alte țări pe care ieșenii aleg să le viziteze iarna”, spun agenții de turism din Iași

Nici bine nu a trecut perioada concediilor din vară, că ieșenii au început deja să se gândească la vacanțele de Sărbători. Anul acesta, mai mult ca niciodată, foarte multe persoane nu mai au de gând să petreacă Revelionul și Crăciunul acasă sau în alte locuri din România, ci își doresc să meargă în țări mai calde, fiind dispuse să achite sume impresionante de bani pentru un astfel de sejur. Specialiștii în turism au simțit deja această tendință a populației și au precizat care sunt destinațiile preferate de ieșeni pentru perioada Sărbătorilor de iarnă. „În ultimii ani s-a simțit o creștere semnificativă a numărului de persoane care apelează la ajutorul agențiilor de turism pentru a achiziționa un concediu în perioada Sărbătorilor de Iarnă. Ieșenii au început să își îndrepte atenția către țări mai calde, unde temperaturile sunt mai plăcute decât cele de la noi din țară. Astfel, avem foarte mulți clienți care au achiziționat pachete pentru destinații precum Tenerife, unde temperatura medie în lunile de iarnă este de 17 grade Celsius. Thailanda este un alt punct important de atracție pentru clienții noștri. Aici se poate face și plajă în lunile de iarnă, temperatura fiind de aproximativ 28 de grade Celsius. Și vacanțele în Dubai sunt la modă și la mare căutare, iar aici temperaturile sunt, în luna decembrie, de 21-26 grade Celsius. Deci, o vreme perfectă și plăcută pentru un concediu, pentru vizitat și plimbat. Grecia, Cipru sau Portugalia sunt alte țări pe care ieșenii aleg să le viziteze iarna. Aici temperaturile sunt cuprinse între 12 și 17 grade Celsius. Nu este vreme de plajă, dar este mult mai cald și mai plăcut decât acasă”, a precizat Bogdan Boicu, agent de turism din Iași.

Câți bani scot din buzunare ieșenii pentru o astfel de vacanță