Tradiție și Eleganță: 3 Tenori ieșeni de Sărbători

Un eveniment deosebit dedicat sărbătorilor de iarnă va aduce în prim-plan frumusețea muzicii clasice și magia Crăciunului. Pe 13, 15 și 16 decembrie 2024, Sala Unirii va găzdui concertele celor 3 Tenori ieșeni – Andrei Apreotesei, Andrei Fermeșanu și Florin Guzgă. Cu începere de la ora 19:00, acest trio de excepție va încânta publicul cu un spectacol exclusivist, însoțit de Orchestra Metropolitană Iași, sub bagheta dirijorilor Daniel Jinga și Alexandru Ilie.

Evenimentul va fi îmbogățit de prezența unor artiști de calibru, precum Luminița Anghel, Sanda Ladoși, Irina Baianț și Corul Academic Byzantion. Corul de Copii al Municipiului Iași, coordonat de Raluca Zaharia, și Corul Marii Uniri, condus de Marius-Mădălin Munteanu, vor completa atmosfera festivă cu momente angelice și armonii impresionante.

Deși biletele pentru aceste spectacole speciale sunt deja epuizate, Ateneul Național din Iași invită publicul la Concertul de Anul Nou 2025, programat pe 31 decembrie, la ora 18:30, în Sala Mare a Teatrului Național „Vasile Alecsandri”. Sub îndrumarea maestrului David Crescenzi, acest concert va marca începutul anului cu un program vibrant, îmbinând pacea, reflecția și exuberanța într-un cadru elegant.

„Concertele celor 3 Tenori ieșeni reprezintă o adevărată sărbătoare a emoției, pasiunii și bucuriei. Vocile puternice și prezența scenică deosebită ale celor trei artiști transformă fiecare melodie într-un moment memorabil, oferind o experiență unică spectatorilor”, a declarat Gheorghiță Rusu-Persic.

