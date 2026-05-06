Trafic dat peste cap între Dacia, Alexandru și Păcurari!

Zilele următoare devin infernale pentru șoferii din Iași: lucrări importante la infrastructura feroviară vor da peste cap circulația în una dintre cele mai aglomerate zone ale orașului — legătura dintre cartierele Dacia, Alexandru cel Bun, Canta și Păcurari. Totul în cadrul unui contract derulat pentru modernizarea instalațiilor feroviare.

Zona cuprinsă între cartierele Dacia, Alexandru cel Bun și Canta–Păcurari intră, pe 8 mai 2026, într-o etapă critică de intervenții tehnice asupra infrastructurii feroviare, într-un context operațional de maximă importanță pentru siguranța circulației.

Potrivit contractului nr. 680/29.12.2025, derulat de S.C. Construcții Feroviare Mureș S.A. în parteneriat cu Sucursala Regională de Căi Ferate Iași, lucrările vizează obiectivul „Reparații curente la instalațiile CCS-T de pe raza Secției CT1: instalația CED Iași”, o intervenție esențială în arhitectura de control și siguranță a traficului feroviar din zonă.

Se impun măsuri excepționale de siguranță și reorganizare temporară a circulației

În ziua de 08.05.2026, între orele 08:00 și 20:00, se va desfășura o operațiune tehnică de înaltă complexitate: preluarea cablurilor și refacerea capetelor de cablu pentru alimentare, precum și intervenții asupra cablurilor de dependență fir I și fir II, pe segmentul BLA Iași–Lețcani, în zona critică PC – DTN BAT Km 73+647. O intervenție care, prin natura ei, impune măsuri excepționale de siguranță și reorganizare temporară a circulației.

Pe durata acestor lucrări, instalațiile automate de semnalizare rutieră de la trecerile la nivel cu calea ferată vor fi scoase din funcțiune, transformând temporar aceste puncte în zone cu regim special de traversare, atent supravegheate și strict reglementate.

La trecerea la nivel BAT Km 73+647 (strada Sergent Grigore Ioan), se va institui un post de pază permanent, cu bariere mobile și personal feroviar autorizat, pregătit să gestioneze fiecare traversare în condiții de maximă siguranță, sub control direct uman, în absența automatizărilor.

Regim de atenție sporită pentru toți participanții la trafic

În același timp, la trecerea la nivel SAT Km 73+140 (zona Complex Dream Village), vor fi amplasate indicatoare rutiere de tip STOP, transformând complet dinamica obișnuită a traficului și impunând un regim de atenție sporită pentru toți participanții la trafic.

Între orele 08:00 și 20:00, circulația auto în zonă va fi serios afectată, cu posibile blocaje și întârzieri semnificative, motiv pentru care autoritățile recomandă ferm utilizarea rutelor alternative, precum pasajul Octav Băncilă sau pasajul superior Alexandru cel Bun, considerate în această perioadă principalele artere de descărcare a traficului.

Pentru conducătorii auto care aleg totuși să traverseze zona afectată, regulile devin stricte și imperative: la BAT Km 73+647, respectarea întocmai a indicațiilor personalului feroviar și ale barierelor mobile este obligatorie, iar la SAT Km 73+140, oprirea la indicatorul STOP, verificarea atentă a prezenței trenurilor și traversarea doar în condiții de siguranță absolută devin condiții esențiale.

Autoritățile feroviare subliniază că toate aceste măsuri sunt implementate pentru protejarea vieții și siguranței publice, într-un efort tehnic amplu de menținere a funcționării optime a infrastructurii feroviare. Deși disconfortul este inevitabil, beneficiul pe termen lung este unul crucial: creșterea nivelului de siguranță pentru transportul feroviar, rutier și pietonal într-una dintre cele mai intens circulate zone ale municipiului Iași.

Daniel BACIU