Traficul în zona Bucium-Poitiers, o problemă fără rezolvare pentru autorități

Traficul sufocant din zona Bucium-Poitiers cu care ieșenii se confruntă zilnic, mai ales la orele de vârf, reprezintă una dintre problemele la care autoritățile locale nu au găsit deocamdată o soluție. În ciuda numeroaselor studii și proiecte întocmite de municipalitate, unul mai fantezist decât altul, problema continuă să dea mari bătăi de cap atât șoferilor cât și pietonilor, care trebuie să facă față zi de zi unui adevărat coșmar atunci când trec prin zonă.

Potrivit fostului secretar de stat în Ministerul Transporturilor și Infrastructurii, Adrian Covăsnianu, zona de sud a municipiului Iași, care include cartierele Bucium și Poitiers, este în acest moment cea mai defavorizată din punct de vedere al infrastructurii rutiere, în contrast evident cu investițiile propuse de autoritîăți în zona centrală și cartierul Copou. „Conform Planului de Mobilitate Urbană Durabilă (PMUD) al Municipiului, în zona Bucium avem un trafic rutier zilnic de aproximativ 17.000 de autoturisme. Aceste valori de trafic se înregistrează pe o tramă stradală subdimensionată și traversează un pod (pasajul Socola – n.r.) care a fost modernizat în anul 1985 pentru traficul existent acum 35 de ani. În același timp, Primăria intenționează să construiască un pasaj subteran într-o zonă din Copou unde traficul este lejer. Apreciem viziunea de perspectivă pentru zona centrală și pentru zona Copou, însă zonele care se sufocă în trafic și poluare când vor beneficia de atenția Primăriei? Ne interesează doar zonele de promenadă din Copou și zona centrală?”, se întreabă retoric Adrian Covăsnianu.

Acesta subliniază că diferențele de trafic înregistrate în cele două zone (Copou și Bucium) sunt semnificative și asta nu numai la orele de vârf. „Spre comparație, traficul din cartierul Copou, care are parte de o tramă stradală destul de vascularizată din prisma alternativelor de trafic pe relația Breazu-Fundație, are valori net inferioare zonei Bucium, cele mai mari valori înregistrându-se în zona Fundație și nicidecum în zona rondului sau a Parcului Copou, unde municipalitatea dorește să construiască un pasaj subteran, acestea fiind la jumătate față de valorile de trafic din Bucium. Plus că valorile mari de trafic din această zonă se înregistrează zilnic și nu doar în week/end precum în Copou”, afirmă fostul secretar de stat, care acuză autoritățile de lipsă de interes în ceea ce privește rezolvarea problemelor de trafic din zona Bucium-Poitiers.

Cu toate acestea, susține Adrian Covăsnianu, se pare că Primăria intenționează totuși să sistematizeze și să decongestioneze traficul în zona Bucium prin realizarea de noi intersecții la nivel și nicidecum prin construcția unor pasaje subterane, la care se adaugă și construcția șoselei de centură care urmează să ocolească municipiul Iași pe relația Selgros – Poitiers - Trei Fântani - Tomești. „Pentru cine nu cunoaște, una din piedicile în calea dezvoltării infrastructurii în zona Bucium o reprezintă acea instalație/cabină electrică pe sensul de urcare pe podul Socola care nu permite sistematizarea intersecției bulevardului Poitiers cu Șoseaua Bucium. Cu toate acestea, până acum, Primăria nu a găsit nicio soluție pentru cartierul Bucium cu privire la realizarea unui pasaj subteran pe relația Bucium-Granit, intersecția Granit, intersecția bulevardului Poitiers cu Șoseaua Bucium, scoaterea traficului greu de pe Bucium, eliminarea conflictelor din trafic, amenajarea de trotuare în cartierul Bucum (zona reprezentanței Seat-Peco OMV) și aplicarea de sancțiuni pentru proprietarii ce își lasă mașinile pe domeniul public (trotuar) deși au proprietăți private în zona respectivă”, spune Adrian Covăsnianu.

Lucrările de reabilitare și modernizare a Șoselei Bucium vor fi finalizate la sfârșitul anului 2025

Proiectul privind reabilitarea și modernizarea Șoselei Bucium, demarat de Primărie în această primăvară, se ridică la suma de 22 milioane de lei inclusiv TVA și are ca termen de finalizare finalul anului viitor, lucrările fiind executate de Conest SA, firma câștigătoare a licitației organizată de autoritățile locale.

Lucrările constau în modernizarea drumului, reabilitarea podului Bucium (care va fi lărgit de la patru la cinci benzi de circulație)., modernizarea instalației de iluminat și amenajarea de piste de biciclete. Pe parcursul lucrărilor, deplasarea autovehiculelor va suferi o serie de modificări și restricții, însă autoritățile au dat asigurări că se va încerca ca acestea să nu afecteze în mod semnificativ circulația din zonă.

În lungime totală de 3.436 metri, de la intersecția cu bulevardul Poitiers până la intersecția cu stradela Păun, Șoseaua Bucium se află într-o stare avansată de degradare, îmbrăcămintea asfaltică fiind cu fisuri, crăpături, tasări și denivelări, lucru care producea un discomfort evident participanților la trafic. „Proiectul vizează lucrări de modernizare pe o porțiune de 3,4 km, pe tronsonul cuprins între intersecția cu Bulevardul Poitiers și intersecția cu stradela Păun. De asemenea, documentația prevede amenajarea de piste pentru biciclete pe întreaga lungime a tronsonului, precum și reabilitarea podului Bucium, de peste cursul pârâului Vămășoaia. Fondurile necesare realizării lucrărilor vor fi asigurate în primă fază de la bugetul local, urmărindu-se ulterior decontarea acestora prin Programul Național de Investiții Anghel Saligny”, a precizat primarul Mihai Chirica. Şoseaua Bucium face parte din traseul drumului național DN 24 pe raza municipiului Iaşi . Traseul porneşte de la limita intravilanului (intersecţie cu aleea Domenii) până la intersecţia cu bulevardul Poitiers . Porțiunea din Șoseaua Bucium care urmează să fie reabilitată și modernizată este încadrată în categoria a II-a colectoare, cu patru benzi de circulaţie, aceasta preluând fluxurile de trafic din zona rezidenţială şi de pe drumul naţional DN 24, dirijându-le apoi spre zona centrală a oraşului sau spre ieşirea din municipiul Iaşi. Șoseaua Bucium continuă de la ieşirea din localitate cu un sector de drum naţional modernizat în anul 2018, aflat în administrarea Primăriei Municipiului Iași.

Edi MACRI