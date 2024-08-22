Traficul rutier din Iași, un coșmar și în sezonul estival

Pe perioada sezonului estival, traficul rutier din municipiul Iași este mai degajat, întrucât foarte multe persoane sunt plecate în concedii. Totodată, faptul că elevii și studenții sunt în vacanță face ca străzile orașului să fie mult mai libere. În ciuda acestor lucruri, susțin reprezentanții Poliției Locale, există, în continuare, foarte mulți șoferi care staționează sau parchează neregulamentar și care aleg să blocheze circulația.

Astfel, intersecțiile, trotuarele și chiar trecerile pentru pietoni din municipiu au ajuns adevărate locuri de parcare pentru unii conducători auto, care preferă să nu se gândească la consecințe. „Este o problemă care rămâne în continuare una acută, în sensul că deși este vacanță, sezon estival, când municipiul Iași este puțin mai degajat din punct de vedere al traficului rutier, întâlnim zilnic probleme ce țin de staționări neregulamentare sau chiar parcări. Unii conducători auto, chiar dacă nu sunt nevoiți să oprească în anumite locuri, aleg să ignore regulile de circulație și să parcheze în astfel de locuri chiar până a doua zi. Vorbim de zone în care încurcă traficul rutier, în intersecții sau în acea zonă de reglementare a circulației, în cei 25 de metri, în zona de preselecție a traficului rutier, acolo unde circulația se desfășoară pe mai multe benzi. Totodată, parchează pe trecerea de pietoni, pe trotuare, iar pietonii ajung să meargă pe stradă. Din păcate, chiar dacă traficul este mai degajat în această perioadă de vacanță, întâlnim astfel de opriri, staționări și parcări neregulamentare”, a declarat Liviu Zanfirescu, șeful Poliției Locale Iași.

Câte mașini ridică, zilnic, Poliția Locală

Ieșenii nu îi iartă pe cei care aleg să blocheze circulația pe anumite străzi sau trotuare. Astfel, în fiecare zi, foarte multe apeluri sunt înregistrate la dispeceratul Poliției Locale, iar oamenii ligii ridică, zilnic, peste 10 autoturisme. „Suntem nevoiți ca, pe lângă măsurile de sancționare, să ridicăm aceste autovehicule. Zilnic se ridică între 10 și 15 vehicule. Întotdeauna contează și distanța de la locul ridicării până la locul de depozitare a acestor vehicule care fac obiectul ridicării. Trebuie să continuăm această activitate, pentru că sunt foarte mulți cetățeni atenți la aceste situații, care se confruntă cu astfel de staționări neregulamentare și sesizează dispeceratul Poliției Locale. Astfel, trebuie să avem o reacție promptă și să rezolvăm acea sesizare. Recomandăm să nu ignorăm regulile de circulație. Fie că este polițist sau nu în zonă, sigur este cineva deranjat de acea staționare neregulamentară și va sesiza dispeceratul Poliției Locale, iar conducătorul auto va avea surpriza să nu mai găsească mașina unde a lăsat-o parcată neregulamentar”, a mai spus Liviu Zanfirescu. Cristian ANDREI