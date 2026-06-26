Tragedie cumplită la „Zidul Morții”! Un tânăr de 28 de ani a murit zdrobit în mașină

O nouă tragedie rutieră zguduie județul Suceava. Un tânăr de doar 28 de ani, din județul Botoșani, și-a pierdut viața în condiții cumplite după ce autoturismul pe care îl conducea s-a izbit cu o violență extremă de amenajarea rutieră din sensul giratoriu de la intrarea în Șcheia, dinspre Stroiești, loc cunoscut de șoferi drept „Zidul Morții”. Impactul a fost atât de puternic, încât mașina a fost distrusă aproape complet, iar conducătorul auto a rămas încarcerat între fiarele contorsionate.

Accidentul s-a produs în jurul orei 05:30, într-un moment în care traficul era redus. Martorii au alertat imediat autoritățile după ce au observat autoturismul Volkswagen izbit frontal de zidul de susținere al sensului giratoriu.

Bărbatul suferise leziuni incompatibile cu viața

La fața locului au intervenit de urgență pompierii militari ai Detașamentului Suceava, cu o autospecială de descarcerare, alături de un echipaj SMURD de Terapie Intensivă Mobilă. Salvatorii au început imediat o operațiune contracronometru pentru extragerea victimei, folosind echipamente speciale de descarcerare.

Din păcate, în ciuda eforturilor depuse, medicul echipajului SMURD nu a mai putut face nimic pentru a-i salva viața. Bărbatul suferise leziuni incompatibile cu viața, iar decesul a fost declarat la locul accidentului.

Potrivit informațiilor furnizate de polițiști, la volan se afla un tânăr din comuna Dobârceni, județul Botoșani, posesor al permisului de conducere din anul 2017. Acesta circula din direcția Stroiești către Șcheia când, din motive care urmează să fie stabilite de anchetatori, a intrat violent în zidul amenajării rutiere.

Anchetatorii subliniază că în zona respectivă există benzi rezonatoare destinate reducerii vitezei înainte de sensul giratoriu, precum și indicatoare rutiere care avertizează conducătorii auto asupra configurației drumului. Cu toate acestea, impactul demonstrează că autoturismul a lovit parapetul cu o forță considerabilă.

Polițiștii iau în calcul toate variantele posibile

Șoferul era singur în autoturism în momentul producerii accidentului, iar, în această etapă a cercetărilor, cauza exactă a tragediei rămâne necunoscută. Polițiștii iau în calcul toate variantele posibile, inclusiv o posibilă viteză neadaptată, o problemă medicală, o clipă de neatenție sau alte circumstanțe care vor putea fi clarificate doar în urma investigațiilor.

În cauză a fost deschis un dosar penal pentru ucidere din culpă, iar procurorii au dispus efectuarea necropsiei și a expertizelor tehnice pentru stabilirea cu exactitate a împrejurărilor în care s-a produs accidentul.

Sensul giratoriu de la intrarea în Șcheia este cunoscut de ani de zile printre șoferi sub denumirea de „Zidul Morții”, după numeroase accidente grave produse în zonă. De-a lungul timpului, aici au avut loc mai multe coliziuni violente, unele soldate cu victime, ceea ce a transformat acest punct rutier într-unul dintre cele mai periculoase din județul Suceava. Tocmai din acest motiv au fost montate benzi rezonatoare și semnalizare suplimentară pentru reducerea riscului de accidente. Ecaterina VICOL